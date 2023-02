Super Bowl : Fox Sports ne diffusera aucune publicité pour les cryptomonnaies cette année

Lors de l’édition 2022 du Super Bowl, les cryptomonnaies avaient été les stars des encarts publicitaires. Cet évènement qui rassemble chaque année plus d’une centaine de millions de téléspectateurs est une aubaine pour les marques, qui s’arrachent les spots à prix d’or.

Toutefois, pour l’édition 2023 de la finale du championnat de football américain, les cryptomonnaies seront absentes de la chaîne de télévision Fox Sports. En réalité, il ne faut pas y voir là la conséquence d’une quelconque interdiction, mais seulement le fait que les acteurs de l’écosystème n’ont pas jugé pertinent d’y consacrer le budget nécessaire.

L’année dernière, Coinbase et FTX s’étaient particulièrement démarqués. La première avait proposé une publicité minimaliste d’un C se déplaçant sur l’écran en changeant de couleur, puis laissant place à un QR code permettant de récupérer 15 dollars de Bitcoin (BTC) en s’inscrivant sur la plateforme. Devant le succès de l’opération, les serveurs de Coinbase avaient saturé.

De son côté, FTX avait joué la carte de la créativité en faisant appel à l’humoriste Larry David. Ce dernier avait été mis en scène dans différentes époques historiques, se montrant sceptique face à plusieurs inventions ayant changé notre quotidien. À la fin de la publicité, lorsque quelqu’un lui présente l’application FTX comme une manière sûre d’entrer dans les cryptos, sa réponse tout en ironie prend aujourd’hui un sens qui n’avait pas été anticipé à l’époque :

Le coût d’un encart publicitaire est de 6 millions de dollars en moyenne pour 30 secondes de publicité. Sur cette base, cela représente 200 000 dollars la seconde, ou près de 60 dollars par téléspectateur. Certaines marques paient même jusqu’à 7 millions de dollars et Mark Evans, le vice-président exécutif des ventes de Fox Sports estime que jamais autant d’argent n’y a été consacré.

Face à de tels coûts à l’entrée et dans le contexte actuel de bear market, il est compréhensible que les sociétés crypto préfèrent se concentrer sur d’autres axes de développement. Depuis l’année dernière, FTX a fait faillite de par les crimes financiers de son fondateur, et Coinbase a eu recours à de nombreux licenciements.

En juin 2022, tandis que la crise et les licenciements s’intensifiaient, Changpeng Zhao (CZ) en avait d’ailleurs profité pour envoyer une provocation subtile à ses concurrents en annonçant qu’il avait été difficile de dire non aux publicités du Super Bowl, mais que Binance recrutait 2 000 personnes :

It was not easy saying no to Super bowl ads, stadium naming rights, large sponsor deals a few months ago, but we did.

Today, we are hiring for 2000 open positions for #Binance. pic.twitter.com/n24nrUik8O

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 15, 2022