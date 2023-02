Les entreprises cryptos viennent en aide aux victimes des séismes en Turquie et Syrie

Ce 6 février a été marqué par un terrible évènement. Un tremblement de terre de magnitude 7,8 - et une réplique d'intensité quasiment aussi élevée - ont frappé la Turquie et la Syrie. Les experts parlent d'un évènement d'une ampleur rarement connue auparavant.

Le bilan est catastrophique, avec environ 5 000 personnes décédées selon les chiffres officiels et plusieurs milliers de blessés. Le monde entier s'est mobilisé pour venir en aide aux victimes, à l'instar des entreprises de l'industrie des cryptomonnaies.

Changpeng Zhao, le PDG de la première plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde Binance, a déclaré que les membres de l'entreprise « travaillent actuellement sur une solution » afin de déterminer la meilleure façon d'aider les personnes touchées par le tremblement de terre ressenti en Turquie, en Syrie et ailleurs :

We are truly saddened by the earthquake in Turkey 🇹🇷. Our team has been working on a solution to help the people. There are quite a few details. I have had 4 meetings on it today. More details to come. Stay strong. 🙏

De même, Bitfinex, Keet, Synonym et Tether se sont associés et ont promis 5 millions de lires turques - soit environ 270 000 dollars - pour les efforts de secours et de reconstruction en Turquie. Comme expliqué dans le billet de blog, elles veulent « fournir un soutien continu pour aider la Turquie à se reconstruire pour l'avenir » :

L'exchange de cryptomonnaies Bitget a déclaré lundi qu'il enverrait 1 million de lires turques - environ 50 000 dollars - à des causes similaires. En parallèle, Gate.io a commencé à préparer des colis d'aide pour les personnes touchées par les tremblements de terre.

Si vous souhaitez également apporter votre contribution, notez que la plateforme The Giving Block, ayant déjà oeuvré à encadrer les dons en cryptomonnaies à direction de l'Ukraine, a listé les différentes associations de confiance acceptant les dons en cryptomonnaies et prévoyant des actions suite aux tremblements de terre en Turquie et en Syrie :

The Giving Block is actively monitoring the situation in #Turkey and #Syria after the recent 7.8 magnitude earthquake.

We will be updating the following thread with nonprofits that accept crypto donations who are actively responding to this tragedy. 👇🧵

— The Giving Block (@TheGivingBlock) February 6, 2023