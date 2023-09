Crypto : Il écope de 11 000 ans de prison pour avoir volé 2 milliards de dollars à ses clients

Le couperet est tombé pour Faruk Fatih Özer, qui avait arnaqué plus de 390 000 personnes pour un butin estimé à plus de 2 milliards de dollars. Ce dernier finira sa vie derrière les barreaux, après que la justice turque l'ait condamné à plus de 11 000 ans de prison et une amende de 5 millions de dollars.

