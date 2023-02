Le jeu blockchain OVAL3 obtient les droits exclusifs de la Major League Rugby (MLR)

OVAL3 remporte les droits exclusifs de la ligue professionnelle de rugby d'Amérique du Nord pour créer le premier jeu de fantasy rugby pour cette ligue. Développé en France, OVAL3 ambitionne de signer de nouvelles ligues en Europe et sur d'autres continents pour proposer une expérience complète de fantasy rugby aux fans de ce sport.

OVAL3 remporte les droits exclusifs de la MLR

OVAL3 est un jeu de fantasy rugby développée en France qui permet à quiconque de se constituer une équipe de rugby avec des joueurs réels tokénisés sous la forme de NFT. Chaque manager peut ensuite participer à des compétitions et remporter des récompenses.

Dans cette perspective, OVAL3 s'engage à accompagner la Major League Rugby (MLR) et ses fans sur le long terme en soutenant cette ligue professionnelle de rugby et en créant le premier jeu officiel de fantasy pour la MLR (disponible dès la mi-saison 2023). OVAL3 offrira aux fans et aux joueurs une nouvelle expérience immersive entre le rugby et les NFT, basée sur le modèle du Play & Own.

Depuis sa création en 2017, la Major League Rugby connaît une croissance constante et continue d'attirer de nouveaux fans vers ce sport en pleine expansion outre-Atlantique. La récente attribution des Coupes du Monde de Rugby 2031 pour les hommes et 2033 pour les femmes aux États-Unis mettra sous les projecteurs le rugby nord-américain comme jamais auparavant. Nic Benson, PDG de la Major League Rugby, ajoute :

« Nous sommes constamment à la recherche d’innovations pour faire découvrir notre merveilleux sport à un public toujours plus grand et pour satisfaire pleinement nos fans historiques. Le partenariat avec OVAL3 s’inscrit totalement dans cette double volonté, il va permettre de positionner la MLR parmi les ligues sportives les plus avant-gardistes d'Amérique du Nord. »

OVAL3 sur les traces de Sorare ?

En octobre 2022, OVAL3 a remporté un appel d'offres lancé par la Ligue Nationale de Rugby (LNR), se voyant ainsi attribuer les droits de tokénisation sous forme de NFT de tous les joueurs des 30 clubs professionnels français du Top 14 et de Pro D2, ainsi que des 1 500 joueurs sous contrat professionnel ou espoir jusqu'en 2025.

Grâce à cela, OVAL3 se matérialise comme une expérience inédite pour le fantasy rugby, offrant un produit complet à ses utilisateurs. En outre, plusieurs autres grandes ligues de rugby à travers le monde pourraient prochainement rejoindre l'écosystème d'OVAL3. À ce sujet, le PDG d'OVAL3 Tony Bouquier précise :

« Nous sommes très fiers d’avoir été choisis par le Major League Rugby. Après la Ligue Nationale de Rugby, il s’agit de la deuxième ligue à nous rejoindre, validant ainsi notre concept et confirmant par la même occasion la pertinence de notre projet. Nous ambitionnons de signer, dans un futur proche, de nouvelles ligues, européennes, mais aussi sur d'autres continents, afin de proposer une expérience jamais vue et toujours plus riche. »

Alors que le français Sorare a conquis le monde du football avec ses NFT, OVAL3 sera-t-il en capacité de fédérer une communauté tout aussi active ? Bien que le rugby soit moins populaire que le football à travers le monde, OVAL3 à toutes les cartes en mains pour proposer aux fans de rugby le jeu de fantasy le plus complet qui soit.

Pour son développement, OVAL3 compte d'ailleurs sur l'expérience des équipes de Bamg Sports, lesquelles ont conçu et développé Fantasy Rugby World, jeu de rugby fantasy qui fédère plus de 40 000 utilisateurs.

