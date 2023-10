France : OVAL3 lève 2,5 millions d'euros pour son jeu blockchain de fantasy rugby

Le jeu blockchain de fantasy rugby OVAL3 a sécurisé un financement de 2,5 millions d’euros, marquant une étape cruciale dans son expansion. OVAL3 entend consolider ainsi sa position de leader dans l'offre d'expériences immersives aux amateurs de rugby du monde entier.

Le jeu Web3 OVAL3 à la conquête du fantasy rugby

Alors que la France accueille la Coupe du monde de rugby à XV, la plateforme de fantasy rugby OVAL3 vient de lever 2,5 millions d'euros.

Cette somme comprend 1,65 million d'euros en equity, dirigés principalement par Intervalle Capital, un fonds américain axé sur le sport, ainsi que d'autres acteurs clés de l'industrie comme Cliff Capital et divers joueurs de rugby professionnels. En parallèle, 850 000 euros ont été levés via une émission de tokens.

Créée par BAMG Sports, une entreprise franco-britannique, OVAL3 s'est établie comme l'une des figures de proue du divertissement sportif numérique. La plateforme offre la possibilité de collectionner des cartes virtuelles de joueurs de rugby et de constituer des équipes, le tout à la sauce Web3 grâce à l'utilisation de tokens non fongibles (NFT).

Depuis le lancement de la marketplace d'OVAL3, les fans de rugby peuvent acquérir des NFT de leurs joueurs favoris et assembler leurs équipes.

Les joueurs d'OVAL3 peuvent ensuite mettre à l'épreuve leurs équipes dans diverses compétitions tout en endossant le rôle de manager. Des points sont alors attribués en fonction des performances réelles des rugbymans sur le terrain, et en fonction de leur classement, les joueurs peuvent gagner diverses récompenses pour enrichir leur collection.

OVAL3 reçoit déjà le soutien de personnalités influentes du rugby, telles que le capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont. La plateforme a également établi des partenariats avec la Ligue Nationale de Rugby, englobant le Top 14 et la Pro D2, ainsi qu'avec la Major League Rugby américaine. Cela permet à OVAL3 d'offrir à ses utilisateurs un accès à plus de 2 300 joueurs de 42 clubs différents.

D'après Tony Bouquier, cofondateur et PDG d’OVAL3, « cet univers immersif permet [...] de renforcer les liens émotionnels entre le rugby et ses supporters tout en combinant les valeurs de solidarité et de passion de l’ovalie avec les NFT ». Au sujet de la levée de fonds, il ajoute :

« Avec ce nouveau financement, OVAL3 peut ainsi donner corps à son ambition de placer tous les clubs de rugby professionnels au cœur du Web 3.0 en multipliant les passerelles entre le monde [numérique] et celui réel.

Grâce à ses collaborations clés et ce nouveau financement, OVAL3 a maintenant toutes les cartes en main pour apporter aux aficionados du rugby une plateforme procurant une expérience utilisateur inédite dans le secteur du fantasy sport.

📹 Envie d'en savoir plus ? Visionnez notre échange avec Florian Gaye et Tony Bouquier d'OVAL3 :

