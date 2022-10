Gaming NFT : la Ligue Nationale de Rugby (LNR) présente le Sorare du rugby avec OVAL3

La Ligue Nationale de Rugby (LNR) se plonge dans le Web3 en annonçant un partenariat avec deux projets NFT. Alors que l’un proposera les meilleurs moments du Top 14 et de la Pro D2 sous forme de tokens non fongibles, le second verra la création d’un jeu blockchain de fantasy rugby, à la manière de Sorare.

Les NFT débarquent dans le monde du rugby

Plus tôt cette année, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) lançait un appel d’offres pour se tourner vers le Web3 et les tokens non fongibles (NFT). Deux projets ont ainsi été retenus pour construire cette transition : LegendaryPlays et OVAL3.

Le premier acteur permettra la création d’une plateforme NFT, regroupant les meilleurs moments des matchs de Top 14 et de Pro D2, à la manière de NBA Top Shot pour le basketball. Le second projet, propulsé par Bamg Sport, verra quant à lui, l’arrivée d’un jeu de fantasy Rugby. Les performances des joueurs dans la vie réelle détermineront le score des utilisateurs, comme le fait Sorare pour le football et le baseball.

Emmanuel Eschalier, directeur général de la LNR, a exprimé son enthousiasme vis-à-vis de ce virage Web3 :

« Nous croyons à l’attrait des NFT pour engager et élargir la communauté des fans de nos championnats, en France et au-delà. Nous entrons dans le monde numérique des NFT avec une offre à l’image de notre sport et de ses valeurs : un collectif sans faille avec les 30 clubs pros engagés, une solidarité dans la redistribution des revenus et une expérience de fans augmentée, avec deux acteurs experts, Bamg Sports et LegendaryPlays. »

Un jeu complet de fantasy rugby ?

Pour créer OVAL3, Bamg Sports s’est servi de son expérience avec son jeu Fantasy Rugby World, comptant 35 000 utilisateurs, afin de développer une expérience adaptée aux codes du gaming blockchain et du Web3.

Pour cela, l’entreprise s’est associée à Pyratz Labs, un incubateur Web3 spécialisé sur la blockchain Tezos (XTZ), et qui a notamment accompagné le projet Dogami. Nous retrouvons également l’agence de communication Markchain, la société de conseils ERA2140, ainsi que le cabinet d’avocats ORWL.

Mais surtout, le projet s’est offert les services d’Antoine Dupont, le demi de mêlée international, sacré meilleur joueur du monde, qui campera le rôle d’ambassadeur d’OVAL3.

Outre le Top 14 et la Pro D2, OVAL3 prévoit de s’étendre à d’autres compétitions à l’avenir, comme l’a confirmé Tony Bouquier à Cryptoast, le PDG du projet et de Bamg Sports :

« Les championnats français font figure de référence dans le monde du rugby, mais évidemment notre objectif est de faire profiter l’opportunité que représente l’offre OVAL3 pour les joueurs, clubs, et ligues, à l’ensemble des compétitions européennes, de l’hémisphère sud et des marchés émergents (USA, Japon…), sans oublier les compétitions féminines dès que possible. »

Selon la roadmap du projet, le jeu NFT devrait être disponible à partir de fin 2022/début 2023.

Alors que la Coupe du monde de rugby aura lieu en France l’année prochaine, la LNR ne pouvait pas choisir un meilleur moment pour s’intéresser aux technologies du Web3 et des NFT. Avec ces initiatives, le sport pourrait, une fois de plus, servir de passerelle pour attirer plus de personnes dans l’écosystème blockchain.

