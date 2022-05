La ligue nationale de rugby (LNR) se lance dans les tokens non fongibles (NFTs)

Ligue nationale de rugby (LNR) : un appel d’offres centré sur les NFTs

C’est officiel : la ligue nationale de rugby (LNR) a annoncé le lancement d’un appel d’offres sur les tokens non fongibles (NFTs). Cette consultation a été confirmée le 9 mai dernier par le Comité Directeur de la ligue et annoncée hier. L’idée est de pouvoir proposer une offre globale pour le rugby professionnel pour les 3 prochaines saisons à venir.

L’objectif, pour la ligue, est de générer de nouveaux revenus et d’attirer un nouveau public. En ce sens, Emmanuel Eschalier, Directeur Général de la Ligue Nationale de Rugby, indique :

« Depuis plus de 20 ans, la LNR et les clubs professionnels ont toujours su innover pour offrir aux spectateurs et téléspectateurs de rugby le meilleur spectacle possible. Nous sommes ainsi très heureux d’unir les forces des 30 clubs professionnels français pour développer une offre NFT adaptée à ces nouveaux usages et qui permettra tout à la fois d’enrichir notre offre auprès des fans de rugby tout en partant à la conquête de nouveaux publics. »

Pour être plus précis, la consultation porte sur plusieurs lots. À savoir, la diffusion de séquences vidéo du Top 14 et de la Pro D2, la commercialisation de cartes NFTs des clubs professionnels ainsi que des joueurs sous contrat pros, et la proposition de tout autre produit NFT en lien avec les évènements et les actifs de la ligue.

Le secteur du sport se tourne vers les NFTs

Les tokens non fongibles attirent beaucoup d’acteurs dont ceux du sport. En effet, pour ce qui est du football l’entreprise Sorare se place comme un leader.

Récemment, la startup française a bouclé une levée de fonds de près de 680 millions de dollars pour son jeu de fantasy football. L’idée est de pouvoir acheter, vendre, ou échanger des cartes de joueur sous forme de NFTs.

Dans la même démarche, la NBA a récemment présenté The Association, une collection de NFTs dont les caractéristiques changeront en fonction des statistiques des joueurs lors des phases de Playoffs.

Ainsi, il ne fait aucun doute que les NFTs apportent une diversification intéressante pour le secteur du sport et des jeux.

Source : site de la ligue nationale de rugby (LNR)

