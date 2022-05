Sorare et la Major League Baseball (MLB) s’associent pour lancer un nouveau jeu blockchain

Après le football, Sorare se lance dans le baseball

Alors que Sorare a su trouver sa place sur le marché des tokens non fongibles (NFT) grâce à son jeu de fantaisy football, la société innove à nouveau en annonçant aujourd’hui une collaboration avec la Major League Baseball (MLB).

Ainsi, un nouveau free-to-play basé sur la blockchain verra arriver les cartes des joueurs de baseball de l’emblématique compétition américaine. Le tout reprenant le principe habituel de la licence : composer la meilleure équipe en fonction des performances réelles de chaque joueur pour marquer le plus de points possible et gagner des récompenses.

Plus d’informations seront dévoilées à mesure que la sortie officielle cet été approchera.

Nicolas Julia, le cofondateur et directeur général de Sorare a exprimé sa fierté au sujet de ce nouveau projet :

« Le lien entre les Américains et le baseball est fort. Le baseball a toujours été à la pointe des nouvelles technologies et des innovations. Nous sommes donc fiers que la MLB et la MLBPA aient choisi Sorare pour offrir un jeu NFT MLB aux fans du monde entier. »

Une croissance des plus remarquables

Depuis un an, la licorne française connaît une forte croissance. Pour rappel, elle avait réalisé une levée de fonds spectaculaire de 680 millions de dollars en septembre, l’année dernière. Quelques mois plus tard, c’est la championne de tennis Serena Williams qui rejoignait le conseil d’administration.

Selon l’entreprise, cette croissance s’élève à 32 % par mois sur l’année écoulée. C’est pour continuer sur cette lancée que Sorare se diversifie aujourd’hui, comme le souligne Nicolas Julia :

« Aujourd’hui, alors que l’engagement numérique et la technologie évoluent pour répondre aux besoins d’une nouvelle génération, notre partenariat permettra à une nouvelle et plus large communauté de fans de créer une solide connexion avec ce loisir typique des États-Unis. »

Quand on connaît la ferveur dont peuvent faire preuve les Américains pour un sport qu’ils aiment, Sorare a toutes les cartes en main pour créer une recette à succès.

👉 Sur le même sujet – Sur Sorare, la carte unique de Kylian Mbappé a été vendue à 416 000 €

Source : Sorare MLB

