Sur Sorare, la carte unique de Kylian Mbappé a été vendue à 416 000 €

Sorare, le football version Web3

Sorare est un jeu vidéo de football lancé en 2019 par deux développeurs français. Il repose sur la blockchain Ethereum, et grâce à la technologie des jetons non fongibles, les joueurs possèdent une carte qui ne peut être dupliquée ou transférée à un autre joueur.

Pour chaque joueur présent dans le jeu, 1 111 cartes sont émises sous forme de NFT à chaque saison. Elles sont classées par catégorie : les plus communes sont présentes dans le jeu en 1000 exemplaires, les rares en 100 exemplaires, les super rares en 10 exemplaires. Et les uniques, en un seul exemplaire. C'est pour cela que les enchères des cartes uniques des joueurs peuvent très vite atteindre des sommes colossales.

Dernièrement, c'est la carte unique de Kylian Mbappé sur le jeu NFT Sorare qui a été vendue aux enchères. Le joueur avait posté une courte vidéo sur son compte Instagram il y a quelques jours au début de la vente pour prévenir des enchères.

Ces dernières se sont terminées hier soir, et c'est l'utilisateur « TeamBambi » qui a obtenu le graal pour 153 ETH, soit environ 416 000€. Un joli prix qui confère l'obtention exclusive de la carte NFT de la saison 2021/2022 du champion du monde à son détenteur.

Kylian Mbappé derrière Erling Haaland, mais devant Ronaldo

Même si le prix peut paraître fou, d'autres cartes de footballeurs se sont vendues bien plus cher. C'est notamment le cas pour le norvégien Erling Haaland, attaquant actuel du club allemand Dortmund, dont la carte s'est vendue plus de 680 000 dollars, soit plus de 600 000 € en février dernier. Sur le jeu, c'était l'équivalent de 265 ETH. Mais il est important de souligner que le gagnant de l’enchère cherche depuis à revendre sa carte sans trouver d'acheteur.

Beaucoup de joueurs souhaitaient voir la carte du champion du monde Mbappé se vendre plus chère que la carte de l'international norvégien. Mais malheureusement pour eux, ce n'est pas le cas.

Petit réconfort : le prix des cartes de Kylian Mbappé a fortement augmenté puisque la saison dernière, sa carte avait été vendue pour « seulement » 54 000€. Et la saison dernière, la carte unique de Ronaldo s'était vendue à 290 000 dollars. Kylian Mbappé est donc devant Ronaldo, sur Sorare du moins. Est-ce qu'il s'agit d'un investissement rentable ? L'avenir nous le dira.

