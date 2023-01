Sorare s'offre un accord majeur avec la Premier League anglaise de football

Rien ne semble arrêter l'expansion remarquable de Sorare. Le jeu blockchain a annoncé un partenariat majeur avec la Premier League anglaise, le championnat de football le plus suivi à travers le monde. Découvrons ensemble les détails de cette collaboration.

Sorare s'attaque au foot anglais

Une nouvelle étape importante dans l'histoire de la licorne française Sorare. Le célèbre jeu de fantasy football a annoncé aujourd'hui un partenariat avec la Premier League, la plus haute division de football professionnel en Angleterre et certainement la plus prestigieuse à travers le monde.

Après avoir noué des partenariats avec la majorité des organisations de football à travers le monde et les ligues les plus prestigieuses (Liga espagnole, Serie A italienne et Bundesliga allemande), c'était une étape aussi attendue qu'inévitable.

Grâce à ce partenariat, Sorare proposera désormais les cartes exclusives des joueurs de la Premier League, sous la forme de NFTs. Ainsi, les fans pourront collectionner leurs joueurs favoris et les faire évoluer dans leur équipe.

Plus encore, cela leur donnera l'accès à une compétition pour obtenir des récompenses exclusives. Celles-ci iront de maillots dédicacés et tickets pour des matchs à des cadeaux encore plus exceptionnels, comme une rencontre avec des joueurs.

Un accord réciproque

Ce partenariat est également un évènement important pour la Premier League. Cela permettra à la ligue de se connecter avec ses fans de manière plus profonde, directe, innovante et engageante. Le directeur de la ligue anglaise, Richard Masters, a décrit Sorare comme « le partenaire idéal » :

« Les cartes numériques à collectionner et le jeu en ligne innovant proposé par Sorare représentent une nouvelle façon pour les supporters de se sentir plus proches de la Premier League, qu’ils regardent dans le stade ou depuis chez eux, dans le monde entier. Nous pensons que Sorare est le partenaire idéal. »

Pour Sorare, ce sera également l'occasion d'afficher sa marque au bord des terrains et de toucher un public encore plus large de fans de football. La Premier League est le championnat de football la plus regardé à travers le monde, avec 880 millions de téléspectateurs lors de la précédente saison.

Comme l'explique Nicolas Julia, co-fondateur de Sorare, cette collaboration est un rêve qu'il garde en tête « depuis le début de la création de l'entreprise » :

« Il s’agit d’une étape importante pour nous car nous poursuivons notre objectif de créer une communauté sportive mondiale attrayante pour les fans. »

D'un point de vue contractuel, rien n'a pour le moment été confirmé. Nos confrères de CNBC ont toutefois annoncé un accord de 4 ans à hauteur de 30 millions de livres sterling.

Le développement de Sorare est tout simplement remarquable. Après des partenariats avec Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Zinédine Zidane, le jeu de fantasy compte désormais parmi ses partenaires la ligue considérée unanimement comme la plus passionnante au monde.

Notez également que Sorare a étendu ses activités en 2022, s'ouvrant à la fois au baseball à travers la MLB et au basketball via la NBA. Quelle sera la prochaine étape pour la licorne française ?

Source : Communiqué Premier League

