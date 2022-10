Sorare serait proche de signer un accord à 34,7 millions de dollars par an avec la Premier League

Le jeu de fantasy football Sorare pourrait bientôt signer un contrat pluriannuel avec la Premier League pour la tokénisation de ses joueurs sous forme de tokens non fongibles (NFT). Un contrat colossal qui se chiffrerait à 34,7 millions de dollars par an.

Sorare sur le point de signer avec la Premier League ?

Selon le média britannique Sky News, la Premier League, l'organisation de football la plus importante du Royaume-Uni, serait en pourparlers avec la startup blockchain Sorare pour un contrat annuel d'une valeur de 34,7 millions de dollars.

L'accord comprendrait un contrat pluriannuel pour que Sorare soit autorisée à diffuser des images statiques des joueurs des 20 clubs de l'organisation sous forme de tokens non fongibles (NFT).

D'après Sky News, si la Premier League se rapproche véritablement de Sorare, cela signera l'arrêt immédiat d'un projet initialement envisagé avec l'entreprise américaine ConsenSys, à l'origine du portefeuille MetaMask.

ConsenSys aurait essayé de renégocier son contrat à un prix inférieur, se justifiant par la chute de la valorisation et du volume des NFT. Les sources de Sky News rapportent que Sorare aurait alors proposé un contrat plus rémunérateur que la proposition révisée de ConsenSys, ce qui aurait sans surprise joué en la valeur de l'entreprise française.

Ainsi, si le contrat est signé, Sorare pourra distribuer des NFT à l'effigie des joueurs des clubs de la Premier League sur sa plateforme de fantasy football.

La bataille n'est pas terminée pour Sorare

La Premier League, qui semble avoir définitivement mis de côté ConsenSys, pourrait encore se tourner vers un autre acteur et non des moindresf : Dapper Labs.

Cette entreprise américaine est, comme Sorare, spécialisée dans le développement de jeux et d'outils pour les tokens non fongibles, notamment avec sa plateforme NBA Top Shots et sa blockchain Flow.

Malgré la présence de Dapper Labs, il nous semble plus probable que le Premier League se tourne plutôt vers Sorare. Même si le montant que Dapper Labs serait prêt à dépenser n'a pas été révélé, Sorare dispose d'une plus grande force de frappe auprès des fans de football, en particulier en Europe.

En parallèle, la communauté des jeux blockchain développés par Dapper Labs est davantage concentrée aux États-Unis et est sensiblement moins réceptive au football anglais par rapport à la communauté européenne.

Nous devrions en savoir plus sur la conclusion de cet accord colossal d'ici quelques semaines.

Source : Sky News

