NFT : les jeux Web3 sont désormais encadrés par le texte Jonum en France – Qu'est-ce que cela signifie ?

Le projet de loi SREN vient d'être adopté en première lecture à l'Assemblée nationale en première lecture avec une large majorité. Le projet SREN inclut notamment la fameuse loi Jonum dans son article 15, également appelée « loi Sorare ». Ainsi, les acteurs proposant des jeux d'argent numériques basés sur la blockchain devront se conformer à une nouvelle réglementation.

Les Jonum désormais encadrés par la loi

Mardi 17 octobre, le projet de loi SREN, qui vise à encadrer davantage l'espace numérique en France, a été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture avec 437 voix pour et 77 contre. Une partie de ce texte, l'article 15, vise à réguler le secteur du Web3, et plus précisément les entreprises évoluant dans les jeux d'argent à travers la blockchain.

Bien sûr, cela concerne directement la licorne Sorare, désormais emblématique dans le secteur des tokens non fongibles (NFT). D'ailleurs, le texte Jonum (pour Jeu à Objet Numérique Monétisable) est souvent surnommé « loi Sorare » tant cet acteur est proéminent dans le domaine. Plus globalement, sont qualifiés de Jonum les :

« ...jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs majeurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables... »

Donc, que signifie concrètement l'adoption du projet de loi et de l'encadrement Jonum ? Pour une durée expérimentale de 3 ans dès la promulgation de la loi, les plateformes concernées devront mettre en place un système permettant de vérifier l'âge de leurs utilisateurs afin d'écarter les mineurs des risques induits aux jeux d'argent. Dans la même optique, les influenceurs ne pourront plus faire la promotion des Jonum si leur audience comporte des mineurs.

D'autres mesures visent en parallèle à combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En cas de manquement à ces nouvelles obligations, l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ANJ) pourrait effectuer une mise en demeure.

👉 Loi « Sorare » : Quel impact pour les jeux Web3 ? Avec Matthieu Quiniou, avocat en droit du numérique

Sorare : le jeu de fantasy football le plus populaire

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Selon un rapport du Sénat déposé le 27 juin 2023, l'Autorité nationale des jeux (ANJ) estime qu'entre 1 200 et 2 500 jeux de type Play-to-earn sont en phase de développement, et que 12 milliards de dollars ont été investis en 2022 dans ces technologies. Ce même rapport pointait les similitudes entre les jeux d'argent plus classiques et ceux faisant usage de la blockchain :

« Ces jeux peuvent présenter des risques de jeu excessif ou pathologique, au même titre que les jeux d'argent et de hasard, les paris financiers et les jeux vidéo. [...] Ces jeux peuvent également entraîner des risques de fraude, dès lors que les objets numériques sont cédés à titre onéreux : hacking des portemonnaies numériques stockant les objets numériques monétisables [...]. Ces nouveaux jeux, sans encadrement adéquat, peuvent aussi présenter des risques de contournement des interdictions de jeux d'argent et de hasard en proposant une offre détournée de casino en ligne sous forme de Jonum. »

Le gouvernement devra remettre un rapport sur le sujet au Parlement d'ici à 18 mois.

Le projet de loi SREN, largement controversé et revisité, n'atteindra finalement pas l'utilisation des VPN et ne s'attaquera pas à l'anonymat en ligne en l'état. Toutefois, le texte adopté promet de cibler les cyberharceleurs et de bloquer les sites de pornographie pour les mineurs.

Les sénateurs et les députés devront encore s'accorder sur une version commune, une phase qui se déroulera normalement au mois de décembre. Si la commission mixte paritaire venait également à valider le texte en l'état, le parti de La France Insoumise (LFI) prévoit de saisir le Conseil constitutionnel. La députée de LFI Ségolène Amiot a précédemment déclaré que le gouvernement installait « les outils pratiques d’un contrôle social de masse ».

👉 À lire également – Euro numérique : la Banque centrale européenne (BCE) lance la phase préparatoire

Trade Republic : touchez 4 % d'intérêts par an sur les liquidités non investies

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Sources : Sénat, LCP – Assemblée nationale

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.