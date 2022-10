NFT : l’acteur Anthony Hopkins lance sa collection The Eternal

L’acteur doublement oscarisé Anthony Hopkins lance ce jeudi la collection de NFT « The Eternal » en partenariat avec Orange Comet. Le géant du cinéma rejoint ainsi la liste des artistes conquis par les technologies du Web3.

Anthony Hopkins au centre d’une collection NFT

La légende du cinéma Anthony Hopkins affiche publiquement depuis quelques mois son attrait pour les tokens non fongibles (NFT) sur Twitter. Il se plonge désormais un peu plus dans cet univers avec la collection « The Eternal », propulsée par le studio Web3 Orange Comet :

Annoncée depuis août dernier, c’est ce jeudi à 21 h, heure de Paris, que les investisseurs ayant décroché leur place sur « l’allow list » pourront minter les 1 000 NFTs de cette collection. Cette dernière comprendra 10 exemplaires animés uniques et 990 autres images, uniques elles aussi.

L’acteur de 84 ans, également peintre depuis 2005, qualifie les tokens non fongibles comme une « nouvelle toile ». C’est à l’occasion du film Zero Contact, sorti en NFT et tourné à distance pendant la pandémie de Covid-19, qu’il a pu s’initier aux technologies de la blockchain.

Cette collection se base sur le thème des archétypes du psychiatre Carl Gustav Jung. Un archétype est une notion psychologique qui est censée définir notre façon de penser.

Les avantages procurés par la collection

Parmi les avantages procurés par cette collection, nous retrouvons notamment un entretien sur Zoom avec Anthony Hopkins, en individuel ou en groupe suivant le NFT. Il y a aussi un livre d’art dédicacé, contenant des centaines de peintures et de dessins de l’artiste. Ces avantages étant limités, ils dépendront alors de la chance, ainsi que du type de token non fongible acquis.

Par ailleurs, 100 acheteurs sélectionnés au hasard recevront un NFT personnalisé supplémentaire, contenant un message d’Anthony Hopkins. Jusqu’à trois exemplaires de la collection pourront être achetés par les plus chanceux, et le prix du mint est fixé à 0,25 ETH.

D’autres artistes avant l’acteur ont été conquis par ces technologies, nous pensons par exemple à Snoop Dogg et Eminen qui en sont probablement les exemples les plus parlants. Cette dynamique montre clairement le changement de paradigme qui est en train de s’opérer. Plus que de simples images, les NFTs sont un outil supplémentaire, à la disposition des artistes, pour interagir avec leur communauté.

Source : OpenSea

