CNN est accusée de rug pull par la communauté après l’arrêt de son projet NFT

Après la soudaine annonce de l’arrêt du développement de sa collection NFT, CNN s’est vue accusée de rug pull en début de semaine. Les équipes du projet, lancé par la célèbre chaîne d’informations, se sont en effet montrées quelque peu avares en communication.

La collection « Vault by CNN » n’était-elle qu’un rug pull ?

La célèbre chaîne d’informations en continu CNN s’est vue accusée de rug pull par la communauté crypto, après avoir annoncé la fin de son initiative de tokens non fongibles (NFT) « Vault by CNN » :

Just saw that CNN announced the end of its bizarre NFT market where they'd sell NFTs of news stories. pic.twitter.com/UUgrozFQQU — Parker Molloy (@ParkerMolloy) October 10, 2022

La notion de rug pull est utilisée lorsque des personnes fondent un projet fictif, dans le but de voler de l’argent aux investisseurs. En français, nous pourrions utiliser l’expression « partir avec la caisse ».

Le principe de Vault était de transformer des moments historiques de la chaîne d’informations en NFT, sur la blockchain Flow de Dapper Labs. Nous pouvions donc y retrouver toute une sélection de reportages vidéo marquants.

Dans son communiqué, CNN ne s’embarrasse guère de précisions quant aux raisons de l’arrêt du projet, et elle annonce simplement stopper le développement de celui-ci, ce qui a conduit à ces accusations de rug pull :

« Vault a été lancé initialement comme une expérience de six semaines, mais le support et l’engagement de notre communauté nous ont conduits à faire de ce projet quelque chose de plus grand. […] Bien que nous arrêtons de développer et de maintenir notre communauté, la collection Vault NFT continue de vivre. Rendez-vous sur notre serveur Discord pour plus d’informations. »

Une communication peu détaillée

Depuis le tweet de lundi, les équipes du projet n’ont plus donné de nouvelles sur leur profil Twitter. Sur le serveur Discord mentionné, la section « announcements » était tout simplement vide lors de l’écriture de ces lignes, et il fallait se rendre dans le salon « general », afin de faire le tri dans la multitude de messages pour espérer glaner quelques informations.

Nous pouvons ainsi apprendre que malgré l’arrêt du projet, la marketplace devrait continuer de fonctionner. De plus, bien qu’il n’y ait pour le moment rien de concret, un membre de l’équipe laisse espérer aux investisseurs une compensation financière pour leur investissement :

« La distribution se fera soit en tokens FLOW, soit en stablecoins déposés dans le portefeuille de chaque collectionneur. Nous travaillons actuellement sur les détails, mais nous nous attendons à ce que le montant de la distribution soit d’environ 20 % du prix d’origine de chaque Vault NFT détenu. »

Bien que de nombreuses sociétés connues se lancent dans l’industrie des NFTs, nous avons là un parfait exemple montrant que tout n’est pas toujours un succès.

Alors que les agissements de CNN prêtent au débat sur la manière dont la communication s’est déroulée, cet évènement nous rappelle qu’un grand acteur n’est pas forcément le gage d’un investissement sûr. Ainsi, il conviendra d’accorder une attention toute particulière, lors de l’analyse d’un projet NFT avant de placer le moindre centime.

