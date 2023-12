OVAL3 : le jeu Web3 pour gérer votre véritable équipe de rugby en NFT

OVAL3 est un jeu blockchain Play to Earn faisant plonger les fans de rugby dans l’univers du Web3. Lumière sur cet écosystème, qui mêle cartes à collectionner en NFT et stratégie, dont les performances de vos joueurs préférés dans la vraie vie déterminent votre place au classement et vous permettent de remporter des récompenses.

Cet article est une collaboration commerciale réalisée en partenariat avec OVAL3 (en savoir plus)

OVAL3 : le jeu blockchain qui plonge le rugby dans l’ère Web3

OVAL3 est un jeu de fantasy rugby, permettant de manager sa propre équipe de rugby en version Web3. Le principe est simple : aligner 5 joueurs dont leurs performances durant les matchs de la vraie vie déterminent leur score dans le jeu.

Plus le score de votre équipe est élevé, plus vous pouvez être éligible à de meilleures récompenses lors de compétitions virtuelles. Les joueurs de rugby sont représentés sous forme de cartes, étant en réalité des tokens non fongibles (NFT), bien que le jeu dispose également de fonctionnalités Free to Play.

Propulsé par BAMG Sports, OVAL3 s’inspire du jeu Fantasy Rugby World (FRW), une sorte de prédécesseur Web2.

Que ce soit dans la version gratuite ou dans celle Web3, les règles d’OVAL3 sont les mêmes : lors de chaque session de jeu, vous choisissez 5 cartes dans votre collection, symbolisant les différents postes d’une équipe de rugby à 15 :

Une carte d’un talonneur ou d’un pilier pour symboliser la première ligne (numéros 1 à 3) ;

Une deuxième carte pour un 2e ou 3e ligne (numéros 4 à 8) ;

La troisième carte sera un demi de mêlée ou un demi d’ouverture (numéro 9 ou 10) ;

La quatrième carte sera un ailier, un centre ou un arrière (numéros 11 à 15) ;

Une cinquième et dernière carte pour le poste de votre choix.

Composition d’une équipe sur OVAL3

Comme expliqué précédemment, le score de votre équipe dépendra des performances de vos joueurs lors de véritables matchs de championnats. Pour ce faire, OVAL3 détient les droits exclusifs pour plus de 2 300 joueurs, évoluant en France pour le Top 14 et la Pro D2, ainsi qu’aux États-Unis pour les équipes de la Major League Rugby (MLR).

Pour composer votre équipe dans la version Web3 du jeu, vous pouvez acheter des cartes auprès d’autres joueurs d’OVAL3, ainsi que via un système d’enchères, où sont quotidiennement ajoutés 150 nouveaux NFT.

Chaque joueur de rugby (qu’OVAL3 est autorisé à utiliser) voit ainsi sa carte déclinée de la manière suivante au travers de différentes éditions de rareté :

100 éditions limitées,

20 cartes rares ;

5 cartes super rares ;

1 édition unique.

Ainsi, en fonction du type de cartes que vous possédez, il vous est possible de prendre part à des ligues plus ou moins prestigieuses, avec des récompenses dont la qualité augmente en conséquence.

Parmi ces lots, nous retrouvons des cartes NFT à ajouter à votre collection, des prix en tokens MATIC et OVL3, des maillots d’équipes, des places de matchs ainsi que des expériences avec des joueurs dans la vie réelle.

Par ailleurs, le prix d’une carte est influencé par différents facteurs tels que la rareté du NFT, la popularité d’un joueur ainsi que son score. Ce dernier est mis à jour chaque semaine en fonction de ses résultats lors des matchs.

Exemple d’un score de joueur sur OVAL3 avec Antoine Dupont

Pour ce qui est de la blockchain sur laquelle sont hébergés ces NFT, il s’agit de Polygon PoS (MATIC).

🏉 Débutez votre aventure du fantasy rugby Web3 avec OVAL3

Quels sont les rôles du token OVL3 ?

Pour accompagner ses NFT, le jeu OVAL3 s’apprête à lancer un token qui s’inscrira au cœur de son écosystème : l’OVL3.

Ce dernier remplacera le MATIC, actuellement utilisé pour le trading des cartes NFT sur le marché secondaire ainsi que lors de ventes aux enchères.

Si les contours précis de l’utilité du token OVL3 restent encore à être définis, plusieurs idées sont à la réflexion. Par exemple, l’OVL3 pourrait être verrouillé pour profiter d’un programme de liquidity mining, mais aussi bénéficier de bonus sur les gains perçus en jeu.

Parmi les autres cas d’applications possibles, nous retrouvons également la création d’une organisation autonome décentralisée (DAO) pour laquelle l’OVL3 ferait office de voix lors des scrutins. Pour l'accompagner sur cette verticale, OVAL3 a établi un partenariat avec RugbyDAO, une plateforme notamment soutenue par le géant Animoca Brands.

En outre, l’OVL3 pourrait reprendre des caractéristiques de fan tokens, pour servir de moyen de paiements les jours de matchs auprès des clubs partenaires, ou débloquer des expériences de fans.

Les accomplissements, les partenariats et la roadmap d’OVAL3

Un premier bilan pour OVAL3

Pour l’heure, OVAL3 a déjà franchi plusieurs étapes encourageantes pour le développement de son jeu Web3.

En termes de partenariats tout d’abord, nous évoquions tout à l’heure la MLB, ainsi que la Ligue Nationale de Rugby (LNR) pour le Top 14 et la Pro D2. Grâce à cela, ce sont plus de 45 clubs et leurs joueurs qui sont présents sur le jeu.

Pour ce qui est de son ambassadeur, OVAL3 a vu les choses en grand, car il s’agit ni plus ni moins du demi de mêlée international Antoine Dupont, évoluant au Stade toulousain et sacré meilleur joueur du monde en 2021.

Jusque-là, OVAL3 a également levé 1,8 million de dollars auprès d’investisseurs privés en échange de prises de participation, 1 million de dollars en prévision du lancement du token en phase de seed puis 1 million de dollars avec certains launchpads comme DAO Maker.

Pour l’heure, la marketplace du jeu a généré un volume de ventes de plus de 500 000 dollars, tandis que 50 000 dollars de gains ont déjà été redistribués en 3 mois. C’est ainsi que depuis septembre, la plateforme enregistre 2 500 joueurs quotidiens et plus de 10 000 inscrits au total.

Depuis que ladite marketplace a été ouverte en avril 2023, en amont du lancement du jeu, ce sont 35 000 cartes qui ont été vendues. Les acheteurs se sont disputés l’acquisition de ces cartes au travers de 400 000 offres via le système d’enchères.

Le club ayant rencontré le plus de succès est le Stade toulousain, générant à lui seul 70 000 dollars de revenus, tandis que son numéro 9, Antoine Dupont, a vu sa carte unique s’adjuger à 6 000 dollars.

La roadmap d’OVAL3 pour 2024

Encore en plein développement, OVAL3 dispose d’une roadmap bien chargée pour l’année 2024.

Le token OVL3 est notamment listé depuis le 20 décembre sur l’exchange centralisé Bitget et dispose aussi de sa pool de liquidité sur l’exchange décentralisé Uniswap. La plateforme prévoit de lister son token sur d’autres exchanges début 2024.

Pour les détenteurs de cartes uniques, ceux-ci pourront bientôt participer à un tournoi dédié, avec des récompenses conséquentes à la clé, tandis qu’une fonctionnalité joueur contre joueur fera son apparition.

En outre, une nouvelle ligue de rugby de premier plan a également signé un partenariat d’exclusivité avec OVAL3. Ledit partenariat sera révélé prochainement.

Conclusion sur le jeu Web3 OVAL3

Au travers de ses différentes mécaniques, nous avons pu constater la richesse d’OVAL3 sous différents aspects. En effet, ce jeu de fantasy rugby Web3 est susceptible d’intéresser les fans de rugby de plusieurs manières. Ceux-ci pourront ainsi aussi bien se concentrer sur la dimension « collection » permise par les cartes NFT que le côté purement Play to Earn en cherchant à réunir les meilleurs joueurs possibles et remporter des récompenses lors des compétitions virtuelles.

De plus, là où certains chercheront peut-être à acquérir un maximum de joueurs de leur équipe favorite, d’autres préféreront se concentrer sur la recherche des stars de demain, dans l’objectif de revendre leurs cartes plus chères à l’avenir.

Ainsi, OVAL3 peut satisfaire différents types de profils, du spéculateur au collectionneur, tout en ayant le potentiel d’intéresser les adeptes du ballon ovale au Web3.

Bien sûr, il y a encore beaucoup à construire sur OVAL3, et le jeu n’en est encore qu’à ses débuts. Nous l’avons constaté à plusieurs reprises, le marché de la GameFi est un secteur hautement concurrentiel, dans lequel il peut être difficile d’évoluer.

Malgré tout, le jeu de fantasy rugby de BAMG Sports offre des caractéristiques prometteuses et il sera donc intéressant de suivre ses accomplissements au fil des années, dans son objectif d’amener l’ovalie à l’ère du Web3.

🏉 Composez votre équipe de rugby et gagnez des récompenses avec OVAL3

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.