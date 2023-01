La blockchain Bitcoin fête ses 14 ans – Retour sur les événements marquants de 2022

Cela fait maintenant 14 ans jour pour jour que le premier bloc de la blockchain Bitcoin a été miné, le 3 janvier 2009. Malgré une année difficile et une chute de son cours, le roi des cryptomonnaies continue de se faire une place dans le monde de la finance. Revenons sur les événements marquants de l'année écoulée concernant le Bitcoin (BTC).

Joyeux anniversaire Bitcoin !

Le réseau Bitcoin souffle ce 3 janvier 2023 ses 14 bougies. Fruit des travaux d'un certain Satoshi Nakamoto, la blockchain Bitcoin voit le jour le 3 janvier 2009, lorsque le bloc « Genesis » est miné.

La suite, vous la connaissez certainement. Au cours des 14 dernières années, le Bitcoin est passé d'une technologie de niche réservée aux cypherpunks au statut de monnaie numérique utilisée dans le monde entier. Le Bitcoin devient rapidement l'actif de référence pour transférer de la valeur sur Internet grâce à toutes les innovations technologiques qui l'accompagnent.

Au-delà du cours du Bitcoin qui a fortement chuté tout au long de l'année 2022 (de 48 000 à 16 700 dollars), retour sur quelques-unes des étapes clés du développement de Bitcoin qui se sont déroulées l'année dernière.

La plateforme qui simplifie le trading Acheter des cryptos en quelques minutes

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

L'adoption par la Centrafrique

La Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie légale le 26 avril 2022. La République centrafricaine est ainsi devenue le 2e pays au monde à prendre une telle initiative, 8 mois seulement après le Salvador.

Le 19 millionième BTC a été miné

La barre symbolique des 19 millions de BTC minés a été franchie le 1er avril 2022. Bien qu'il ne reste que 2 millions de BTC à miner (la limite étant fixée à 21 millions de BTC), cela surviendra approximativement en l'an 2140. En seulement 14 ans, plus de 90% des bitcoins ont ainsi déjà été minés.

Le fait que la production de nouveaux BTC ralentisse au fil du temps est le résultat du halving, un processus implémenté dans le code de Bitcoin qui, tous les 210 000 blocs – soit tous les 4 ans –, divise par 2 la production de BTC. Au lancement du réseau, un bloc miné permettait d'extraire 50 bitcoins. Aujourd'hui, après 4 halving, seuls 6,25 nouveaux bitcoins voient le jour lors du minage d'un bloc.

👉 En savoir plus sur le halving de Bitcoin

La première version de Taro

Taro (Taproot Asset Representation Overlay) est un protocole qui permet d'émettre des actifs numériques sur la blockchain Bitcoin. Ces actifs numériques peuvent être des tokens fongibles, comme des stablecoins, ou des tokens non fongibles (NFT).

La première version de Taro a été publiée le 28 septembre 2022 sur le réseau de test de la blockchain Bitcoin. Ce protocole n'en est qu'à ses débuts et d'autres fonctionnalités seront ajoutées au cours des prochains mois.

Le Lightning Network progresse

La solution de scalabilité de Bitcoin, le Lightning Network, a continué sa progression tout au long de 2022. Au début de l'année, le réseau cumulait près de 3 300 BTC, chiffre qui grimpe à 5 130 BTC au 31 décembre 2022.

En outre, l'application de paiement Cash App (près de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuellement) a intégré le Lightning Network à ses services afin de faciliter les paiements effectués en BTC.

De plus, le géant MicroStrategy, entreprise américaine assoiffée de bitcoins qui continue d'en accumuler par milliers, a débuté le développement d'une plateforme dédiée au Lightning Network. Principalement destinée aux entreprises, cette plateforme devrait apporter de nouvelles utilisations au Lightning Network pour le commerce en ligne.

👉 Comprendre le rôle et les avantages offerts pour le Lightning Network

Cryptoast Premium Progresser dans l'univers des cryptomonnaies avec les experts de Cryptoast 📘

Un moyen de paiement en devenir

N'en déplaise à certains banquiers centraux et économistes qui ne considèrent pas le Bitcoin comme une monnaie à part entière, ce dernier est de plus en plus utilisé à cet effet et continue de conquérir les entreprises.

Voici une liste non exhaustive des entreprises et marques qui acceptent les paiements en Bitcoin depuis 2022 :

Vueling : compagnie aérienne espagnole ;

Breitling : horloger suisse ;

Gucci : marque de prêt-à-porter de luxe ;

Watches World : plateforme d'achat-revente de montres de luxe ;

Tennessee Titans : franchise de football américain ;

Novelship : plus grand vendeur de baskets en ligne d'Asie du Sud-Est ;

et bien d'autres encore.

Une tendance, qui, à n'en point douter, devrait continuer en 2023.

👉 Retrouvez notre guide complet pour acheter du Bitcoin en 2023

La conquête des institutionnels s'intensifie

La chute du cours du Bitcoin n'a pas fait peur aux institutionnels. Nombreux sont ceux qui ont continué d'œuvrer pour proposer l'actif à leurs clients de diverses manières.

Par exemple, le premier fournisseur de plans d’épargne retraite aux États-Unis, Fidelity, a ajouté le Bitcoin (BTC) à ses options d’investissement. Depuis, les Américains peuvent placer jusqu’à 20 % de leur compte épargne dans la cryptomonnaie.

Toujours outre-Atlantique, la plus ancienne banque des États-Unis, BNY Mellon, propose depuis octobre 2022 à certains de ses clients un service de garde pour leurs cryptomonnaies, incluant évidemment le Bitcoin.

L'application crypto tout-en-un 0 frais pour votre 1er achat de cryptos 🔥 (jusqu'à 200 $)

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Le Bitcoin entre dans le livre Guinness des records

L'édition 2023 du Guinness World Records a accueilli une nouvelle catégorie baptisée « Cryptomania ». Sans surprise, le Bitcoin y figure en tant que « Première cryptomonnaie décentralisée ». Un texte retraçant l'historique de sa création y est également associé. Bien que cela puisse paraître assez anodin, le livre Guinness des records reste un ouvrage de référence à la portée internationale.

Bitcoin perd l'un de ses plus fidèles développeurs

Le principal développeur et mainteneur en chef de Bitcoin, Wladimir van der Laan, a décidé de se retirer de ses fonctions après plus de 8 ans à contribuer au code de la cryptomonnaie. À la création de Bitcoin, le rôle de mainteneur en chef était tenu par Satoshi Nakamoto lui-même. Il cède le flambeau à Gavin Andresen en février 2011, qui occupera cette position pendant 3 ans avant de nommer Wladimir van der Laan comme successeur.

Bien qu'il ne soit pas très connu, ce développeur a joué un rôle majeur dans la construction de Bitcoin tel qu'on le connait actuellement.

👉 Qu'est-ce qui a motivé Wladimir van der Laan à quitter ses fonctions ?

Une année 2023 haute en couleur ?

Que pourrait bien réserver l'année 2023 pour le Bitcoin ? Il est bien évidemment impossible de répondre à une telle question, tant en ce qui concerne l'évolution future de son prix ou des prochaines initiatives qui participeront à l'adoption du roi des cryptomonnaies.

Pour autant, le prochain halving se rapproche inexorablement. Depuis la création de Bitcoin, son cours à tendance à grimper près d'un an avant le prochain halving. Si ce scénario optimiste se répète, le Bitcoin pourrait donc regagner en intérêt auprès des investisseurs à la mi-2023, le prochain halving étant prévu pour la mi-2024 selon les estimations.

Ceci dit, le Bitcoin traverse actuellement sa première crise économique mondiale, lui qui est né au lendemain de la crise de 2008. Ainsi, rien ne permet d'affirmer qu'un tel scénario se répètera malgré l'arrivée du prochain halving, lequel divisera par 2 le nombre de BTC crées lors du minage d'un nouveau bloc, passant de 6,25 BTC à 3,125 BTC.

👉 Bitcoin (BTC) : le scénario de Vincent Ganne jusqu’à l’année 2025

La plateforme qui simplifie le trading Acheter des cryptos en quelques minutes

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.