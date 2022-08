Développeur principal de Bitcoin (BTC) depuis 8 ans, Wladimir van der Laan se retire

Dans toute l'histoire de Bitcoin (BTC), Wladimir van der Laan est certainement l'un des noms les plus importants et paradoxalement l'un des moins connus. Initialement contributeur, puis rapidement devenu développeur principal, il a joué un rôle majeur dans la construction de Bitcoin tel qu'on le connait actuellement.

Et pour cause, il est l'une des seules personnes au monde à détenir l'accès au code du GitHub de Bitcoin Core, l'implémentation logicielle de référence de Bitcoin. En effet, bien que développé de manière décentralisée, libre et open source, ce logiciel dispose d'une certaine hiérarchie et d'un Mainteneur Principal.

À l'origine, ce rôle était occupé par Satoshi Nakamoto lui-même. Il l'a cédé en février 2011 à Gavin Andresen, avant de disparaître. Celui-ci a finalement nommé Wladimir van der Laan pour lui succéder, le 7 avril 2014. Cela fait donc de lui le développeur principal de Bitcoin le plus longévif, et le deuxième successeur de Satoshi Nakamoto.

Après huit années à dédier son temps et son énergie au bon développement du réseau Bitcoin, il semblerait que van der Laan ait décidé de se retirer de ses fonctions. Pour l'heure, aucun successeur n'a été désigné, bien que Pieter Wuille soit le plus apte à reprendre le flambeau.

👉 Pour aller plus loin – Comment acheter du Bitcoin en 2022 ?

En janvier 2021, Wladimir van der Laan avait déjà annoncé qu'il souhaitait se retirer peu à peu de ses fonctions. Après avoir tenu la barre de Bitcoin pendant plus d'années que quiconque, y compris Satoshi Nakamoto, il exprimait des inquiétudes quant au fait d'être « un goulot d'étranglement centralisé » pour le développement de Bitcoin.

Ce n'est que la semaine dernière, en réponse à plusieurs séries de tweets, qu'il a validé la nouvelle. Depuis, sa biographie sur le réseau social à l'oiseau bleu a simplement été modifiée en « ex: Bitcoin Core ». À travers ses messages, van der Laan a donné plusieurs indications sur les motivations de son départ.

Tout d'abord, il a mentionné l'épuisement professionnel comme l'une des raisons principales. La communauté Bitcoin a souvent été considérée comme difficile, voir « toxique », et plus spécialement sur les réseaux sociaux comme Twitter. Par exemple, van der Laan a souligné l'impact psychologique de critiques récurrentes concernant des erreurs vieilles de plusieurs années.

it isn't one thing! i'm just kinda burnt out, it's stressful, and tired of the same discussions, the same issues

it's been a long time! i changed, the world changed, and i feel it's time for something else

— orionwl (@orionwl) August 9, 2022