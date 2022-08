Bitcoin (BTC) : Machankura permet de recevoir des satoshis sans connexion Internet

Les résidents de plusieurs pays africains peuvent désormais envoyer et recevoir du Bitcoin (BTC) sans connexion Internet grâce à Machankura. Pour cela, n’importe quel téléphone portable fera l’affaire, grâce auquel il sera possible de configurer une adresse sur le Lightning Network avec son numéro.

Envoyer du Bitcoin sans Internet grâce à Machankura

Grâce aux services développés par Machankura, les résidents de certains pays africains peuvent recevoir du Bitcoin (BTC) sans connexion Internet. C’est une avancée importante, car elle répond à un besoin fondamental dans des régions du monde où le Bitcoin dispose d’un cas d’utilisation concret.

En effet, les cryptomonnaies ont permis l’avènement de transferts de fonds de manière rapide, avec des frais dérisoires et partout à travers le monde. Pour Bitcoin, cela s’illustre encore plus dans le Lightning Network. Or, cette condition n’était valable que pour les personnes disposant d’une connexion Internet, tout du moins jusqu’à maintenant.

C’est ainsi que Machankura permet cela dans les pays suivants :

Le Ghana ;

Le Kenya ;

Le Malawi ;

La Namibie ;

Le Nigéria ;

L’Afrique du Sud ;

L’Ouganda.

Bien évidemment, le service est encore jeune et il tendra à couvrir plus de pays au fur et à mesure de son développement.

La technologie USSD au service de la démocratisation

L’idée de dépenser ou de recevoir du Bitcoin sans connexion Internet grâce à Machankura peut paraître floue. Pourtant, cela repose sur une technologie qui existe depuis de nombreuses années déjà : l’Unstructured Supplementary Service Data (USSD).

Peut-être que certaines personnes se souviennent de l’époque où le crédit mobile n’était pas illimité et que taper « #123# » sur son portable permettait de connaître l’état de sa consommation. Cette instruction est un code USSD. Chaque code USSD est créé de manière que lorsqu’on le saisit, notre téléphone effectuera une action bien définie.

Ainsi, les codes USSD suivants permettent aux utilisateurs des pays concernés de configurer une adresse sur le Lighting Network, qui sera liée à leur numéro de téléphone :

Liste de code USSD pour accéder aux services de Manchankura

Techniquement parlant, il n’est donc même pas nécessaire de posséder un smartphone pour utiliser ces fonctionnalités, n’importe quel mobile fera l’affaire.

Prenons l’exemple d’une personne ayant quitté son pays pour avoir de meilleurs revenus afin d’aider sa famille restée sur place. Si les destinataires ne possèdent pas de connexion Internet, l’utilisation de Machankura sera tout adaptée, si tant est que l’adresse de réception ait été configurée grâce au code USSD :

Envoyer du Bitcoin grâce à Machankura

Un expéditeur peut ainsi envoyer des satoshis sur le numéro de téléphone de son choix. Si cette solution ne dispose malheureusement pas encore de réels contenus éducatifs pour pouvoir la prendre facilement en main, nul doute qu’elle reste prometteuse. Alors que l’accès au Web n’est pas acquis sur toute la surface du globe, de telles initiatives apportent une réelle valeur ajoutée à des personnes, pour qui les cryptomonnaies sont bien plus qu’un véhicule d’investissement.

Source : Machankura

