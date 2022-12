Bitcoin (BTC) : le scénario de Vincent Ganne jusqu’à l’année 2025

Le travail de bilan lorsqu’une année boursière se termine est une tâche classique qui présente de nombreux avantages, en particulier de pouvoir s’appuyer sur une bonne base pour son anticipation prospective pour l’année qui suit. Vincent Ganne vous propose un bilan boursier 2022 et son scénario des deux prochaines années pour le cours du bitcoin.

Bilan boursier en 2022, le bitcoin est dernier de la classe

Nous y sommes ! L’année boursière est définitivement révolue cette semaine, le volume d’échange est déjà complètement anémique et l’action des prix ne devrait plus réserver de grandes surprises avant les premières sessions boursières de l’année 2023.

En règle générale, c’est à ce moment-là que les analystes sérieux se plient au travail classique de fin d’année, faire un bilan fondamental et technique des grandes tendances de marché de l’année écoulée.

Je me suis tourné vers une sélection d’actifs qui permet de représenter chacune des cinq grandes classes d’actifs des marchés financiers :

Le marché des actions ;

Le marché obligataire ;

Le marché des changes (FOREX) ;

Le marché des matières premières ;

Le marché des cryptos.

Notons que le statut de « classe d’actifs » pour le marché crypto n’est pas encore admis par tous.

L’année 2022 est donc une année de baisse globale pour les indices boursiers, les obligations et les cryptos. Finalement, c’est l’Or qui s’en sort le mieux avec une performance à zéro, démontrant ainsi son aspect défensif.

Le cours du bitcoin termine l’année en baisse de 65%, c’est moche, très moche. Toutefois rassurez-vous, l’action la plus tradée par les investisseurs particuliers US fait moins bien ; en effet, le titre Tesla abandonne plus de 71% depuis le début de l’année.

Une chute de 65% en 12 mois est-elle un argument suffisant pour envisager une nette reprise haussière en 2023 ? Naturellement, la réponse est non. En revanche, je suis convaincu que l’année prochaine sera celle de l’édification des premières racines du prochain cycle haussier ; pour parler clairement, cette nouvelle année verra la fin du bear market.

Graphique qui expose l’évolution de la performance relative tout au long de l’année 2022 d’une sélection de composantes de toutes les grandes classes d’actifs

Bitcoin, le scénario de Vincent Ganne pour les 2 prochaines années

L'année 2022 est donc une année à oublier pour le marché crypto, une année de purge fondamentale et technique; on ne peut en effet que se réjouir de l'éviction d'un personnage du type de Sam Bankman-Fried, ex-PDG de FTX, et du point de départ qui a été donné à la mise en place d'un processus d'audit des plateformes cryptos. La première partie de l'année 2023 devrait rester haute en couleurs car ne nous méprenons pas, la purge n'est probablement pas encore terminée, en particulier sur l'environnement des altcoins.

Je n'ai pas de boule de crystal à ma disposition, mais je dispose de mes graphiques, de mon expérience et de mes convictions. En rassemblant tout ce beau monde dans un shaker, il m'est possible de vous proposer un scénario de marché pour les deux prochaines années :

Le premier semestre 2023 sera encore difficile mais verra les premières racines du prochain bull market ;

Des rebonds importants auront lieu entre le second semestre 2023 et le prochain halving du bitcoin (printemps 2024) ;

Le marché dépassera la résistance des 30K$ et prendre la direction de son ATH entre mi-2024 et sur l'année 2025.

Voici donc mon humble avis dont vous avez en-dessous une représentation graphique. Merci de m'avoir lu, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux réveillon du nouvel an.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires du cours du bitcoin avec le scénario prospectif de Vincent Ganne pour les 2 prochaines années

