Malgré les rumeurs, Grayscale refuse de publier ses adresses de portefeuilles

Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut revenir aux soupçons qui pèsent sur Grayscale en ce moment. Pour rappel, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) est le plus grand véhicule d'investissement en cryptomonnaies destiné à des acteurs institutionnels. L'entreprise conserve en effet 634 000 BTC, soit 10.2 milliards de dollars au cours actuel.

Le risque, c'est donc une contagion particulièrement catastrophique si les services de Grayscale venaient à s'effondrer. Or, ces derniers sont en ce moment accusés d'être plus fragile que ce que l'on pensait.

Ryan Selkis, le fondateur de l'entreprise d'analyses Messari, affirmait ainsi il y a quelques jours que les dettes de Digital Currency Group, qui émet les GBTC, étaient supérieures à ses liquidités. Un tweet qui a cependant été supprimé depuis :

Oh boy,

As per @twobitidiot, Genesis' holding company Digital Currency Group, the issuer of $GBTC, is experiencing a liquidity crunch.

"Appears holding company's (DCG) liquid assets are below liabilities". As a result, it looks like DCG is looking to raise outside funding. https://t.co/LvZ7inchYo

— Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) November 17, 2022