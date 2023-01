Bientôt le dépôt de bilan pour Genesis ? La société licencie 30 % de son personnel

La situation du Digital Currency Group (DCG) ne semble pas s'améliorer : Genesis, l'une de ses filiales, se retrouve contrainte de licencier 30 % de son personnel et n'exclut pas de se placer prochainement sous la protection du Chapitre 11 des États-Unis. La société s'était déjà séparée de 20 % de ses employés l'été dernier, mais cumule désormais les difficultés financières.

Genesis se sépare une nouvelle fois d'une partie de ses effectifs

La perspective d'une quelconque porte de sortie pour Genesis, une filiale de Digital Currency Group (DCG), semble s'amenuir. Selon une information du Wall Street Journal, qui cite « des personnes au fait de la question », la société a licencié 30 % de son personnel et envisagerait même le dépôt de bilan.

Il s'agit là de la seconde vague de licenciements chez Genesis, qui s'était déjà retrouvée contrainte de licencier 20 % de ses effectifs l'été dernier, et ce en parallèle de la démission de Michael Moro, le directeur général de la société.

Un porte-parole de Genesis a déclaré que l'entreprise privilégiait la préservation des actifs de ses clients, et qu'elle n'excluait pas de placer sous la protection du Chapitre 11 des États-Unis relatif aux faillites, ce qui permettrait ainsi à la société de continuer son activité le temps de développer une stratégie afin qu'elle puisse rembourser ses dettes.

🎙️ Écoutez cet article et toute l'actualité crypto sur Spotify

Des dettes qui, par ailleurs, s'avèrent considérables, puisque nous apprenions le mois dernier que Genesis devait plus de 900 millions de dollars à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Gemini, ce qui amène son montant total de dettes connues à 2,8 milliards de dollars.

À ce sujet, Cameron Winklevoss, le PDG de Gemini, accusait Digital Currency Group de bloquer ces fonds - nécessaires au bon fonctionnement de Gemini - volontairement, une situation qui devrait se clarifier lors d'une rencontre entre les 2 partis le 8 janvier prochain.

👉 Lisez notre présentation de dYdX, le DEX le plus complet pour vos cryptomonnaies

Trader sur le leader des DEX ⛓️ Une plateforme au cœur de la DeFi

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Genesis empêtrée dans les sables mouvants

Un consortium initié par Gemini essaye de trouver une voie de sortie pour Genesis, qui a elle-même cherché à lever 1 milliard de dollars, jusqu'ici sans succès. Nous le disions précédemment, Genesis possède quasiment 3 milliards de dollars de prêts en cours, notamment au sein de sa société mère, Digital Currency Group, et sa faillite pourrait être lourde de conséquences.

DCG, qui, rappelons-le, détient notamment le média spécialisé dans les cryptomonnaies CoinDesk ainsi que Grayscale, une société qui propose divers véhicules d'investissement sur les cryptomonnaies. Cette dernière est également en forte difficulté dans la mesure où l'ETHE, l'un de ses produits phares, observe une décote de plus de 60 % par rapport à l'ETH.

Ainsi, ce n'est pas seulement Genesis en tant que filiale individuelle qui se trouve en difficulté, mais bel et bien l'ensemble du Digital Currency Group, qui ne cesse de subir les différents coups durs du marché des cryptomonnaies, et ce surtout par rapport au fonds d'investissement Three Arrows Capital (3AC), dans lequel Genesis était particulièrement impliqué.

Mais le coup fatal lui a été porté lors de la déclaration de faillite de FTX, qui l'avait forcée à interrompre ses opérations de prêt et à stopper les retraits de ses utilisateurs sur sa plateforme.

👉 À lire également - Silvergate a licencié 40 % de son personnel et a subi une perte de 718 millions de dollars

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies 🔒 🔥 Le leader mondial de la sécurité crypto

Source : Wall Street Journal

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.