Digital Currency Group ferme TradeBlock, sa plateforme de trading de cryptomonnaies pour institutionnels

La plateforme de trading de cryptomonnaie pour les investisseurs institutionnels TradeBlock va fermer dès le 31 mai prochain. Alors que celle-ci est l’une des nombreuses sociétés de Digital Currency Group (DCG), c’est un nouveau coup dur pour le géant de l’écosystème.

TradeBlock, une plateforme dédiée un trading institutionnel, fermera au 31 mai

Les difficultés continuent pour le conglomérat Digital Currency Group (DCG). Et pour cause, TradeBlock, sa plateforme de trading de cryptomonnaies pour les investisseurs institutionnels, va fermer ses portes à compter du 31 mai prochain.

Dans un communiqué adressé à nos confrères de Bloomberg par un porte-parole de DCG, l’entreprise a évoqué le bear market, mais également le climat réglementaire aux États-Unis :

« En raison de l’état de l’économie au sens large et de l’hiver prolongé de la crypto, ainsi que de l’environnement réglementaire difficile pour les actifs numériques aux États-Unis, nous avons pris la décision de mettre fin à la plateforme de trading institutionnel de l’entreprise. »

Pour un bref historique, TradeBlock avait été rachetée en 2020 par nos confrères de CoinDesk, un média crypto appartenant à DCG. Ensuite, la branche dédiée au trading institutionnel était devenue une entité à part et CoinDesk avait conservé la branche réservée aux indices, celle sur laquelle se base notamment Grayscale pour la construction de ses produits d’investissements.

TradeBlock était dirigé par Breanne Madigan, ex-responsable des marchés institutionnels chez Ripple, et qui a passé 15 ans chez Goldman Sachs. Ce n’était pas la seule personne d’expérience que comptait l’entreprise, par exemple avec Andy Kean comme chef de produits, qui a passé 11 ans chez Citigroup comme responsable mondial du trading algorithmique de produits dérivés.

DCG face à un bear market difficile

Après l’annonce du manquement du paiement de 630 millions de dollars à Gemini, dans le cadre de la faillite de sa plateforme Genesis, c’est un autre coup dur pour DCG.

Sur l’année 2022, le groupe a enregistré une perte de 1,1 milliard de dollars, alors que Barry Silbert, son PDG, évoquait l’année la plus difficile de sa vie. Rappelons que DCG possède des parts plus ou moins importantes dans plus de 200 entreprises de l’écosystème, chacune avec différents degrés d’indépendance, ce qui en fait un acteur majeur de l’industrie.

Au mois de janvier, la société avait également fermé HQ, sa division dédiée à la gestion de patrimoine, et là encore, « l’hiver crypto prolongé » avait été mis en cause. En réalité, si les mois à venir nous montraient que le bear market était d’ores et déjà terminé, celui-ci alors aurait duré moins longtemps que ceux de 2018 et de 2014, en se basant sur le temps écoulé depuis le dernier plus haut historique. Statistiquement, il ne serait donc pas étonnant que cela dure encore quelques mois.

Le fondateur de BTC-e, accusé de blanchiment d'argent, souhaite faire un échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie

Source : Bloomberg

