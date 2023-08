Genesis : Digital Currency Group (DCG) pourrait rembourser jusqu’à 90 % des créances de sa filiale en faillite

Tandis que Genesis, filiale de Digital Currency Group (DCG), a fait faillite en janvier dernier, un accord de principe a été trouvé avec les débiteurs et les créanciers. Ainsi, jusqu’à 90 % des sommes dues pourraient être remboursées.

DCG trouve un accord de principe avec les créanciers de Genesis

En janvier dernier, Genesis, filiale de Digital Currency Group (DCG), s’est officiellement déclarée en faillite, devenant ainsi l’une des nombreuses victimes collatérales de FTX.

Après ce recours au fameux Chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis, des solutions ont dû être trouvées et les débiteurs ont fait appel à un médiateur le 23 avril dernier, qui a été nommé le 1er mai. Le 23 août, ce processus de médiation a pris fin, et DCG a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec les débiteurs de Genesis ainsi que l’Official Committee of Unsecured Creditors (« UCC »).

En tenant compte des prix du marché, il est ainsi estimé que le montant des remboursements à venir devrait être de l’ordre de 65 à 90 % des sommes dues. Plus précisément, l’accord cite 630 millions de dollars de prêts non garantis qui arrivaient à échéance en mai dernier et « 1,1 milliard de dollars en vertu d’un billet à ordre non garanti échéant en 2032 ».

Par ailleurs, les différents remboursements se feront de manière échelonnée. Ainsi, nous pouvons notamment citer près de 329 millions de dollars qui devraient être remboursés et 2 ans et 830 millions de dollars en 7 ans.

Au moment de la faillite, rappelons que les premières estimations indiquaient que Genesis devait rembourser au moins 3,4 milliards de dollars à ses différents créanciers, dont 765 millions de dollars à la plateforme Gemini.

Source : Accord de principe

