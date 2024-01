Digital Currency Group rembourse ses dettes : plus d’un milliard de dollars rendus aux créanciers

Après le crash de FTX il y a désormais plus d’un an, Digital Currency Group (DCG) et plusieurs de ses sociétés affiliées, comme bon nombre d’autres entreprises de l’écosystème des cryptomonnaies, se sont retrouvées en difficulté financière par effet de contagion.

L’un des exemples les plus notables du groupe est d’ailleurs la faillite de Genesis, laissant ses créanciers avec plus 3,4 milliards de dollars d’impayés, conduisant même à un bras de fer juridique avec l’exchange Gemini des frères Winklevoss.

Tandis qu’il y a tout juste un an, Barry Silbert, le PDG de DCG, qualifiait 2022 comme l’année la plus difficile de sa vie, la maison mère de l’entreprise a publié un bref communiqué vendredi dernier, indiquant qu’elle avait remboursé ses dettes dont une part importante était justement due à sa filiale Genesis :

« DCG est heureux d’annoncer que nous avons complété le paiement de tous les prêts à court terme de Genesis. Au total, DCG a payé plus de 1 milliard de dollars de dettes envers ses créanciers en un peu plus d’un an, dont près de 700 millions de dollars à Genesis, satisfaisant toutes les obligations actuellement dues. »

De son côté, Barry Silbert s’est montré satisfait de cette étape et s’est dit « enthousiasmé par le prochain chapitre de l’industrie et par le rôle de leader de DCG dans ce domaine » :

I’m happy to share that @DCGco completed a full pay down of the money borrowed from Genesis

We have now repaid over $1 bn of debt, including this ~$700 mm, despite the headwinds faced by the industry

I'm excited about the industry's next chapter and DCG’s leadership role in it https://t.co/Jlbu3Zs7Xl

— Barry Silbert (@BarrySilbert) January 5, 2024