Grayscale : Barry Silbert démissionne du conseil d'administration alors que le calendrier des ETF approche

Barry Silbert, fondateur de Digital Currency Group (DCG) et président du conseil d'administration de Grayscale, a annoncé sa démission de son poste. Cette nouvelle intervient à un moment crucial, alors que Grayscale est impliqué dans la course aux ETF Bitcoin spot, à propos de laquelle la Securities and Exchange Commission (SEC) devra très bientôt se prononcer.

Barry Silbert démissionne de son poste de président du conseil d'administration de Grayscale

Revirement inattendu : alors que tous les regards sont tournés vers la période du 8 au 10 janvier, durant laquelle la Securities and Exchange Commission (SEC) devra se prononcer de manière définitive concernant la demande d'ETF Bitcoin au comptant d'Ark Invest & 21Shares, Barry Silbert annonce sa démission du poste de président du conseil d'administration de Grayscale.

En quoi ces événements sont-ils liés ? Et bien, Grayscale, qui propose le plus important trust Bitcoin au monde, à savoir le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), est en lice dans la course aux ETF BTC spot, et souhaite précisément convertir son GBTC en un ETF. Si la position de Grayscale est aussi importante dans le narratif des ETF Bitcoin spot, c'est car le géant de la crypto avait gagné son procès contre la SEC au mois d'août dernier.

Une décision de justice qui imposait à la SEC d'étudier à nouveau la demande de conversion de Grayscale, notamment dans la mesure où le refus initial du régulateur était injustifié puisqu'il avait précédemment accepté des ETF Bitcoin Futures, et que ces derniers étaient tout à fait similaires avec ceux au comptant.

Effectivement, la SEC arguait que les demandes d'ETF spot ne comprenaient pas le dispositif nécessaire pour détecter les fraudes, une justification que la justice avait qualifiée de tout à fait arbitraire.

👉 Pour tout comprendre – Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin ?

Aussi, grâce à cette victoire de Grayscale face à la SEC et au positionnement de BlackRock, qui détient l'impressionnant palmarès de 575 ETF approuvés pour un seul refusé, les spécialistes estiment à 90 % les chances qu'une série d'ETF Bitcoin spot soient approuvés en simultané autour du 10 janvier prochain.

Calendrier des dates importantes relatives aux ETF Bitcoin au comptant

Ainsi, le timing du départ de Barry Silbert est particulièrement curieux. Notons que ce dernier quittera officiellement ses fonctions au 1er janvier prochain, et qu'il sera remplacé par Mark Shifke dans la foulée, selon le document déposé par Grayscale auprès de la SEC.

Barry Silbert est par ailleurs le PDG de Digital Currency Group (DCG). DCG possède plusieurs sociétés évoluant dans le secteur crypto, notamment Foundry, Genesis, Luno et bien sûr Grayscale. Elle était également propriétaire du média CoinDesk, qu'elle a revendu cet été pour 125 millions de dollars durant l'été dernier.

Le président de Digital Currency Group (DCG), Mark Murphy, a également choisi de démissionner du conseil d'administration de Grayscale. Il sera lui aussi remplacé au 1er janvier.

Mark Shifke, le remplaçant de Barry Silbert, bénéficie d'une expérience considérable dans le milieu de la finance et de la banque. Il a notamment servi chez Goldman Sachs et JPMorgan Chase dans la fusion-acquisition, les services de conseil et les services financiers. Une expérience bienvenue à l'approche des (probables) ETF Bitcoin spot sur le marché américain ?

Source : Bloomberg

Source illustration : Doc Searls via Flickr, CC by 2-0

