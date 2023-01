La SEC accuse Gemini et Genesis pour leurs activités auprès des investisseurs particuliers

Alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) commençait à enquêter sur Digitial Currency Group (DCG) la semaine dernière, elle s’intéresse désormais à sa filiale Genesis ainsi qu’à l’exchange Gemini des jumeaux Winklevoss. En effet, la SEC accuse les deux entités d’avoir procédé à « l’offre non enregistrée et la vente de titres à des investisseurs de détail », dans le cadre du produit Gemini Earn.

Selon la plainte déposée par le gendarme financier américain, il est reproché aux deux acteurs d’avoir proposé Gemini Earn à des investisseurs basés aux États-Unis durant la période s’étalant de février 2021 à novembre 2022, violant de fait les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Comme le rappelle la SEC, ce produit est né d’un accord conclu entre Genesis et Gemini en décembre 2020. Par ailleurs, la plainte pointe un manque de transparence des deux protagonistes. En effet, Gemini aurait prélevé jusqu’à 4,29 % de frais de gestion sur les rendements versés par Genesis, avant de les distribuer à ses clients. D’autre part, le contrat entre les deux sociétés semblait manquer de garde-fou :

Suite à l’affaire, Gary Gensler, le président de la SEC, a saisi l’occasion pour faire un rappel sur les besoins de régulation de l’industrie :

We @SECGov charged Genesis & Gemini for the unregistered offer & sale of crypto asset securities through Gemini Earn.

Crypto intermediaries need to comply with our securities laws. This protects investors. It promotes trust in markets. It’s not optional. It’s the law.

— Gary Gensler (@GaryGensler) January 12, 2023