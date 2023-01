Les autorités américaines enquêtent sur les opérations financières de Digital Currency Group (DCG)

Suite aux différents déboires rencontrés par ses différentes filiales, notamment Genesis qui a récemment licencié 30 % de son personnel, Digital Currency Group (CDG) se trouve désormais sous la surveillance de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et du bureau du procureur du District est de New York.

Digital Currency Group et Genesis sous la loupe des enquêteurs

Selon une information de Bloomberg, qui cite des personnes au fait de l'affaire concernée, les autorités fédérales américaines, notamment la Securities and Exchange Commission (SEC) et le bureau du procureur du district est de New York, enquêtent de près sur les opérations financières de Digital Currency Group (DCG).

Rappelons que le DCG est un consortium de premier plan au sein de l'écosystème des cryptomonnaies, puisqu'il regroupe à la fois le média CoinDesk, l'entreprise de minage Foundry, GrasyScale Investments, Luno et l'entreprise de prêts en cryptomonnaies Genesis.

Selon les informations rapportées, ce sont les opérations internes entre Genesis et sa société mère qui sont passées au crible, bien que pour le moment, aucun fait particulier ne soit encore reproché aux différentes sociétés. L'enquête n'en serait toutefois qu'à ses débuts, et les autorités seraient en train d'examiner divers entretiens et documents.

De son côté, le DCG assure n'avoir rien à se reprocher et ne comprend pas l'éventualité d'une enquête à son endroit :

« DCG a une forte culture de l'intégrité et a toujours mené ses affaires en toute légalité. Nous n'avons aucune connaissance ou raison de croire qu'il existe une enquête du District est de New York sur DCG. »

Même son de cloche pour sa filiale Genesis, qui n'a pas souhaité commenter la situation et qui a simplement ajouté :

« Genesis entretient un dialogue régulier et coopère avec les régulateurs et les autorités compétentes lorsqu'elle reçoit des demandes de renseignements. »

DCG dans la tourmente

Bien que nous ignorions actuellement les objectifs précis des autorités fédérales américaines au sujet de cette ouverture d'enquête, il reste toutefois peu surprenant que le groupe attire l'attention des régulateurs.

Et pour cause, DCG, qui pesait plus de 10 milliards de dollars il n'y a pas si longtemps encore, se trouve actuellement dans un état de grande fragilité suite aux déboires observés par Three Arrows Capital (3AC), le fonds en faillite au sein duquel Genesis était impliquée pour un montant de plusieurs milliards de dollars.

Si le groupe venait à se trouver dans une situation critique, l'écosystème des cryptomonnaies s'en trouverait particulièrement affecté étant donné le nombre de projets qui en seraient impactés directement ou indirectement. Effectivement, le groupe a investi dans plus de 200 entreprises spécialisées dans les cryptomonnaies, et manipule des milliards de dollars quotidiennement.

Cela se fait notamment par le biais de Grayscale Investments, sa filiale qui propose des trusts sur diverses cryptomonnaies, et plus particulièrement sur le Bitcoin (BTC), la société possédant par ailleurs 3 % de tous les BTC en circulation. L'un de ses produits de premier plan, l'Ethereum Trust (ETHE), attire actuellement de nombreux regards étant donné sa décote massive face à sa valeur repère, tout comme le BTC proposé par la société.

Par ailleurs, Genesis a très récemment annoncé qu'elle licenciait 30 % de tout son personnel à l'international et qu'elle n'excluait pas un futur dépôt de bilan étant donné son cumul de dettes massif qui avoisine les 3 milliards de dollars.

