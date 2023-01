La plateforme de cryptomonnaies Huobi va licencier 20 % de son personnel

Alors que cela n’était encore que des rumeurs il y a une semaine, la plateforme Huobi a confirmé qu’elle allait procéder au licenciement de 20 % de son personnel.

Huobi Global va devoir licencier

Afin de tenir sur la durée dans les conditions actuelles de marché, l’exchange de cryptomonnaies Huobi Global va devoir licencier 20 % de son personnel. Tandis que ces mesures n’étaient jusqu’alors que des rumeurs depuis une semaine, l’entreprise vient de les officialiser aujourd’hui.

Si ces licenciements n’ont pas encore eu lieu pour le moment, ils devraient être effectifs au cours de ce trimestre. L’exchange va ainsi composer avec moins de personnel afin de surmonter le bear market, comme l’a rapporté un porte-parole de l’entreprise :

« Le nombre de licenciements prévu s’élève à 20 % environ, mais il n’a pas été mis en œuvre actuellement. Avec l’état actuel du marché baissier, une équipe très réduite sera maintenue à l’avenir. »

Ce serait donc la deuxième vague de départ chez Huobi, tandis que le journaliste Colin Wu avait rapporté que l’exchange allait licencier 30 % de ses effectifs en juin dernier :

EXCLUSIVE: Cryptocurrency exchange Huobi will start layoffs, which may exceed 30%. The main reason is the sharp drop in revenue after the removal of all Chinese users. Previously, Bybit also announced a layoff plan. pic.twitter.com/jbRG2Aew5G — Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 28, 2022

Justin Sun appelle à ignorer le FUD

Justin Sun, qui n’a officiellement qu’un rôle de conseiller chez Huobi Global, mais qui serait en réalité selon certaines sources le véritable propriétaire de la plateforme à travers About Capital, s’est également exprimé sur ces licenciements. Dans un thread Twitter, il a signifié que l’exchange préférait se concentrer pour délivrer de la valeur, plutôt que de se laisser distraire par le phénomène de fear, uncertainty and doubt (FUD) :

At @HuobiGlobal, we believe that the key to success in the world of cryptocurrency is to "Ignore FUD and Keep Building." — H.E. Justin Sun🌞🇬🇩🇩🇲🔥 (@justinsuntron) January 6, 2023

Le FUD en question concerne la solvabilité de la plateforme, alors que des rumeurs commencent à gronder. Ainsi, Justin Sun estime que cette tempête n’est que passagère, et qu’il convient de rester flexible pour s’adapter.

Par ailleurs, toujours selon Colin Wu, les salariés d’Huobi ne seraient plus payés en monnaie fiat, mais en stablecoins comme l’USDT et l’USDC et les primes de fin d’année auraient été supprimées :

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023

Toujours à propos de stablecoins, rappelons aussi que depuis l’automne dernier, Huobi a renié l’HUSD, son stablecoin originel, et que depuis, l’USDD de l’écosystème Tron (TRX) a pris de plus en plus d’importance sur la plateforme.

Étant donné qu’il est parfois difficile de faire le tri entre les simples rumeurs et les faits concrets, seul le temps saura nous dire si les choix actuels d’Huobi lui permettront de traverser cette phase de marché, qui aura eu raison de nombreux acteurs de l’écosystème.

Source : Reuters

