FTX Users’ Debt (FUD) : Qu’est-ce qui se cache derrière ce mystérieux token ?

Ce week-end, un étrange token émis sur le réseau Tron (TRX) par une entité dénommée DebtDao a fait son apparition : le FTX Users' Debt (FUD). DebtDao se revendique comme un acteur souhaitant dédommager en partie les créanciers de FTX grâce au FUD censé représenter 2 % de la dette totale grâce à un prix initial d’un dollar :

2/7 #DebtDAO has been notified of a debt amount of approximately $100 million by FTX creditors. With an initial supply and circulation of 20 million FUD tokens, representing 2% of FTX's debt, each FUD token has a value of $1.

— DebtDao (@debtdaoio) February 4, 2023