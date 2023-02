Google investit 300 millions de dollars dans une entreprise précédemment financée par Sam Bankman-Fried

Via sa filiale de cloud computing Google Cloud, le géant Google a investi environ 300 millions de dollars pour soutenir la startup Anthropic, qui évolue dans le secteur de la recherche sur l'intelligence artificielle. Dans le même temps, Anthropic adopte les services de Google Cloud en tant que fournisseur de cloud privilégié afin de se doter d'une plus grande puissance de calcul.

Selon le communiqué, cela devrait permettre à la startup de continuer ses travaux de recherche tout en s'aidant des « systèmes d'apprentissage développés sur mesure par Google », lesquels sont notamment utilisés pour les produits Google Search et YouTube.

Anthropic est la société à l'origine de l'IA « Claude », laquelle se place en concurrente directe de l'IA « ChatGPT » dont nous entendons parler depuis plusieurs mois. Claude a été créé sur la base de la « Constitutional AI », un principe mis en place par Anthropic qui oblige l'IA à se structurer selon certains principes de bienfaisance, d'où le nom de constitution, afin d'assurer qu'elle reste « inoffensive ».

Des valeurs partagées par Google, selon James Manyika, premier vice-président du GAFAM :

« Chez Google, nous pensons qu'il est impératif de poursuivre l'IA de manière audacieuse et responsable. Nous nous engageons à développer et à fournir des applications utiles et bénéfiques, à appliquer des principes responsables fondés sur les valeurs humaines et la sécurité, et à faire évoluer nos approches au fur et à mesure que nous apprenons de la recherche, de l'expérience, des utilisateurs et de la communauté au sens large. Notre partenariat avec Anthropic s'inscrit dans cette philosophie. »