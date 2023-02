La crypto-banque Silvergate est placée sous enquête concernant ses liens avec FTX

La crypto-banque Silvergate continue d'accumuler les difficultés depuis la faillite de FTX. Après avoir récemment accusé un milliard de dollars de pertes nettes pour le dernier trimestre de l'année 2022 et licencié 40 % de son personnel, la société californienne est désormais sous enquête du département de la Justice des États-Unis concernant ses liens avec FTX et Alameda Research.

Silvergate placée sous enquête du département de Justice américain

Selon une information rapportée par nos confrères de Bloomberg, le département de la Justice des États-Unis a débuté une enquête à l'endroit de la crypto-banque Silvergate concernant les liens qu'elle a pu entretenir avec FTX et Alameda Research.

Plus précisément, des individus ayant souhaité conserver leur anonymat étant donné la nature confidentielle de l'enquête ont indiqué que les autorités souhaitaient examiner de près les comptes détenus par Sam Bankman-Fried et ses sociétés au sein de Silvergate.

Il convient de préciser que Silvergate n'est pour le moment pas reconnue coupable de quoi que ce soit, et il est donc possible que l'enquête ne débouche sur aucune accusation. Toutefois, en début de semaine, un groupe bipartisan de sénateurs américain avait déjà fait parvenir une lettre à Silvergate lui demandant plus de détails quant aux relations qu'elle entretenait avec Sam Bankman-Fried, précisant dans la missive que les réponses précédemment apportées étaient « évasives et incomplètes ».

🎙️Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Alyra, des formations pour intégrer l’écosystème blockchain ⛓️

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Par conséquent, la crypto-banque californienne continue d'accumuler les difficultés après avoir subi un bank run conséquent de plusieurs milliards de dollars suite à la faillite de FTX. Face à ce constat amer, Silvergate s'est retrouvée dans l'obligation de licencier 40 % de son personnel au début du mois de janvier, peu de temps avant de révéler qu'elle avait essuyé 1 milliard de dollars de pertes nettes sur le dernier trimestre de l'année 2022.

Concernant ses liens avec FTX et Alameda, Silvergate avait déjà annoncé qu'elle examinait les transactions impliquant les sociétés sous l'égide de Sam Bankman-Fried et assure aujourd'hui en parallèle qu'elle avait préalablement effectué des processus de diligence raisonnables avant de s'engager avec elles.

Par ailleurs, la banque américaine est régulièrement auditée par des cabinets indépendants et est soumise annuellement à des examens de la part de la Réserve fédérale, la banque centrale des États-Unis présidée par Jerome Powell. Toutefois, il s'avère peu probable que Silvergate arrive à redresser la barre, son cours en bourse ayant chuté de 88 % sur les 12 derniers mois, et ce ajouté au fait qu'elle doive désormais assumer plusieurs milliards de dollars de prêts.

👉 À lire également - La Sberbank, la plus grande banque de Russie, se lance dans la finance décentralisée (DeFi)

Cryptoast lance sa 1ère collection de NFT Des NFT associés à un journal papier collector 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Source : Bloomberg

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.