Les exchanges Huobi et Poloniex se rapprochent d'une fusion

Après avoir nié les rumeurs la semaine dernière, Poloniex et Huobi se rapprochent d'une fusion. Les deux exchanges détenus par Justin Sun ont annoncé un partenariat stratégique visant à partager les liquidités et les projets ainsi qu'à développer l'écosystème HT - le token de Huobi.

Huobi s'associe à Poloniex

Ce mercredi 30 décembre, les deux plateformes d'échanges centralisées Huobi et Poloniex ont annoncé un partenariat stratégique. Cela fait suite aux rumeurs de fusion évoquées en début de semaine dernière, pourtant démenties par les principaux intéressés.

Huobi 🤝 @Poloniex We're thrilled to announce that Huobi has established a strategic partnership with @Poloniex We will join together in multiple business aspects: 1. HT development

2. Project connectivity

3. Liquidity sharing

4. Global compliance More coming soon... — Huobi (@HuobiGlobal) November 30, 2022

Cette collaboration implique « un partage des liquidités, une conformité commune, une connectivité » mais surtout un développement de l'écosystème HT, le token de l'exchange Huobi. L'objectif est de construire la meilleure plateforme au monde pour acheter des cryptomonnaies et d'ainsi gagner la confiance des utilisateurs.

Par ailleurs, le communiqué explique que le conseil exécutif d'Huobi procédera à une évaluation mensuelle de tous les projets de Poloniex. Les plus performants et prometteurs pourront directement être listés sur Huobi.

Poloniex est de loin la plus petite plateforme des deux. Selon les données de CoinGecko, elle ne traite que 40 millions de dollars de transactions par jour, contre un peu plus de 300 millions de dollars pour Huobi.

Huobi en plein développement

Ces derniers mois ont été relativement chargés pour l'exchange chinois. En août dernier, le co-fondateur Leon Li a annoncé la vente de ses parts de la société, représentant 60% du capital total. Celles-ci ont été rachetées par About Capital, pour environ 1 milliard de dollars.

Or, l'investisseur principal d'About Capital est nul autre que Justin Sun, entrepreneur controversé et fondateur de Tron (TRX). Autrement dit, il est désormais à la tête de l'exchange Huobi aux côtés de Leah Wald, PDG de Valkyrie Investment, et de Ted Chen, fondateur d'About Capital.

Depuis, Huobi n'arrête pas son développement en proposant de plus en plus de nouvelles fonctionnalités. Récemment, la plateforme a ajouté un nouveau programme d'affiliation réservé aux influenceurs, offrant des commissions allant jusqu'à 50 % pour le marché spot et 60 % pour les contrats dérivés.

Par ailleurs, Justin Sun s'était récemment distingué en collaborant avec Sam Bankman-Fried, ex-PDG de FTX. Il avait permis aux utilisateurs détenant des tokens TRX ou HT de sortir leurs fonds de la plateforme, alors que les retraits étaient déjà verrouillés. Une initiative qui avait divisé, dans la mesure où il s'enrichissait par ce biais.

Sources : communiqué Huobi, CoinGecko

