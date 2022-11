Justin Sun, Tron (TRX) et Huobi (HT) annoncent travailler ensemble pour aider FTX

Alors que l'un des plus importants exchanges de cryptomonnaies au monde, FTX, est en train de tomber en faillite, les initiatives se multiplient pour venir en aide aux investisseurs affectés. Après Changpeng Zhao et Binance, c'est au tour de Justin Sun, fondateur de Tron (TRX), et Huobi (HT) d'annoncer travailler conjointement avec FTX pour essayer de sauver leurs investisseurs.

Justin Sun à la rescousse de FTX ?

Alors que Changpeng Zhao, PDG de Binance, se positionnait comme un salvateur du marché en proposant de racheter la plateforme concurrente FTX, le retrait de l’offre annoncé hier soir aura terminé d’enterrer les derniers espoirs des investisseurs.

Cette initiative de Binance, bien qu'elle se soit soldée par un échec, a été vivement acclamée par de nombreux acteurs majeurs de l’écosystème. C’est notamment le cas de Justin Sun, fondateur de l'écosystème Tron (TRX), commentant simplement « Merci d'avoir essayé. Il faut beaucoup de courage. » :

Thanks for trying. It takes lots of courage. https://t.co/ioo2Fr8XNa — H.E. Justin Sun🌞🇬🇩🇩🇲🔥 (@justinsuntron) November 10, 2022

Dans la foulée, Justin Sun s’est également exprimé sur Twitter et a annoncé qu’il travaillait conjointement avec FTX pour soutenir les utilisateurs ayant investis dans les tokens de l’écosystème Tron. Il mentionne notamment le TRX, le BitTorrent (BTT), le Just (JST), le Sun Token (SUN) et le Huobi Token (HT) :

Bien que connu pour ses tweets ironiques, ses annonces farfelues et ses coups de communication, Justin Sun semble cette fois-ci sérieux. En effet, le tweet a été retweeté par nul autre que Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, demeurant par ailleurs terriblement muet depuis plusieurs heures.

👉 Retrouvez notre article pour tout comprendre à l'effondrement de FTX

Trader sur le leader des DEX ⛓️ Une plateforme au cœur de la DeFi

Une solution pour les investisseurs de Tron (TRX)

Cette initiative fait écho à une annonce réalisée hier par la plateforme Huobi, en collaboration avec TronDAO. Les deux entités expliquent offrir une porte de sortie aux investisseurs détenant l'un des tokens cités ci-dessus sur FTX, bien que leurs fonds soient verrouillés sur la plateforme.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, les détails de la proposition ne sont pas connus. Il est seulement demandé aux utilisateurs d'Huobi de remplir un formulaire afin de déclarer la quantité de tokens de l'écosystème Tron (TRX, BTT, JST, SUN, HT) qu'ils détiennent sur FTX.

Le communiqué explique que Huobi et TronDAO feront le maximum « pour supporter les utilisateurs souhaitant retirer les tokens Tron qu'ils ont déposés sur FTX par un ratio de 1 pour 1 ». Pour l'heure, il est impossible de savoir qui est concerné par cette initiative, la prudence est donc requise.

👉 Pour aller plus loin – Reprenez le contrôle de vos cryptomonnaies grâce aux clés Ledger

La licorne française des portefeuilles cryptos 🔒 Une expérience crypto complète, de l'achat à la sécurisation

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.