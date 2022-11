Binance ne rachètera pas la plateforme FTX

Le couperet aura fini par tomber : Binance ne pourra finalement pas sauver FTX.

Après 48 heures d'attente interminable, qui auront, malgré l'incertitude, réussi à faire chuter l'ensemble du marché des cryptomonnaies suite à des retraits massifs des différents utilisateurs sur leurs plateformes d'échanges, Binance a publié un communiqué indiquant qu'après avoir mené son processus de due diligence, l'accord ne sera pas poursuivi :

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f.

— Binance (@binance) November 9, 2022