Le 27 octobre dernier, la plateforme de cryptomonnaies Huobi a publié un communiqué selon lequel elle allait retirer son « stablecoin » HUSD. Cette mesure, effective depuis le 28 octobre a ainsi amené à la conversion des HUSD de l’exchange en USDT au ratio d’un pour un.

Toutefois, après cette décision voyant une entreprise renier son propre produit, le prix du défunt stablecoin s’est effondré. En l’espace de quelques jours, le HUSD a perdu 70 % de sa valeur, s’échangeant désormais à un peu de 30 centimes de dollars lors de la rédaction de ces lignes :

Cours du HUSD

Plus tôt ce mois-ci, le stablecoin avait déjà subi une première perte d’ancrage le 10 octobre dernier, lorsque Huobi avait annoncé la fin de paires de trading liées au HUSD. L’actif était alors tombé à 89 centimes avant de recoller rapidement avec la parité.

Alors que Leon Li, le fondateur d’Huobi, a vendu ses parts à la société d’investissement About Capital, la position de Justin Su dans cette affaire demeure floue.

En effet, des journalistes comme Colin Wu affirment que le fondateur de l’écosystème Tron (TRX) est derrière ce rachat, et que l’USSD pourrait même remplacer le HUSD :

After Huobi abandoned the original stablecoin HUSD and started using Justin Sun's USDD, the current HUSD de-pegged and the price is only $0.74, the 24-hour transaction volume is only $210,000. Huobi said it can help users convert HUSD to USDT. https://t.co/aYakOkKbuQ

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 31, 2022