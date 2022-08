L'HUSD a perdu sa parité avec le dollars - Comment l'expliquer ?

Le HUSD, le stablecoin de la plateforme d'échange Huobi, a perdu sa parité avec le dollar dans la journée d'hier. Après une chute d'environ 14%, il a finalement retrouvé son cours normal quelques heures plus tard. Que s'est-il concrètement passé ?

Le HUSD depeg du dollar

Nouvel épisode dans la saga des « stablecoins » qui s'effondrent. C'est au tour du HUSD, un stablecoin natif de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Huobi, de perdre sa supposée parité avec le dollar.

Dans la journée de mercredi, le cours du HUSD a subitement degringolé pour atteindre 0,92 dollars. Après s'être légèrement rattrapé, l'actif a continué sa chute jusqu'à un prix de 0,87 dollars, soit une baisse de près de 14 % en l'espace de 24 heures. Finalement, quelques heures plus tard, le HUSD a retrouvé son ancrage avec le dollar.

Fig. 1 : Le HUSD chute avant de se reprendre

Émis par la société Stable Universal, basée à Hong Kong, HUSD est un token ERC-20 basé sur la blockchain Ethereum (ETH). Proposé au trading par l'exchange Huobi, ce stablecoin était vendu comme un « stablecoin sûr et sécurisé », censé combiner la stabilité du dollar américain avec l'efficacité de la technologie blockchain.

Que s'est-il passé avec l'HUSD ?

Plusieurs rumeurs circulaient quant à cette perte d'ancrage de la part de l'HUSD. La première est le retrait par FTX de son panier de stablecoin USD. Lors de l'annonce, quinze jours en amont, la plateforme expliquait que « les dépôts en HUSD ne seront plus comptabilisés dans les soldes en USD et ne serviront plus de garantie ».

Plus concrètement, en plein coeur de la tempête, la société Huobi Global a publié une annonce disant qu'elle avait conscience du manque de liquidité sur le HUSD. De plus, elle assurait « travailler en collaboration avec l'émetteur de HUSD pour trouver une solution et rétablir sa stabilité dès que possible ».

Un peu plus tard dans la journée, un nouveau communiqué est finalement paru. Cette fois-ci publié sur le compte Twitter du stablecoin HUSD, il explique la raison officielle de cette chute du cours, mais également de son retour à la normale :

« Récemment, nous avions pris la décision de fermer plusieurs comptes dans des régions spécifiques pour nous conformer aux exigences légales, ce qui incluait certains comptes de market maker. En raison du décalage des heures bancaires, cela a entraîné un problème de liquidité à court terme, mais il a depuis été résolu. »

Une affaire qui semble désormais résolue, mais qui aura tout de même coûté cher à certains utilisateurs. Dans le contexte de tension installé il y a quelques mois par la chute du stablecoin UST de Terra et prolongé par l'état morose du marché, de nombreux investisseurs ont préféré vendre leurs positions à perte plutôt que d'essuyer une nouvelle chute plus costaud.

