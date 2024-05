Bitcoin : Le NYSE s'associe à CoinDesk Indices pour lancer des options et produits financiers corrélés au BTC

La Bourse de New York (NYSE) a établi un partenariat avec CoinDesk Indices pour créer des contrats d'options suivant les prix du Bitcoin. Actuellement, ces produits financiers sont en phase de planification et doivent encore obtenir l'approbation des autorités de régulation avant de pouvoir être lancés sur le marché.

Une alliance logique et stratégique entre 2 géants

Ce mercredi 29 mai, la Bourse de New York (NYSE) a annoncé sa volonté de s’allier à CoinDesk Indices (XBX) pour proposer des options d’indices suivants le prix du Bitcoin, tout en s’appuyant sur l’Indice des Prix Bitcoin de CoinDesk (XBX). Cette nouvelle marque l’arrivée d’un nouveau géant de la finance traditionnelle dans le monde des cryptomonnaies.

L'Intercontinental Exchange, qui détient le NYSE, est une bourse basée à Atlanta, spécialisée dans les produits dérivés. Cette société fait partie du classement des 500 plus grosses entreprises américaines selon le magazine Fortune. Son objectif est de fournir des technologies financières et des services de données dans les principales classes d’actifs afin d’aider les consommateurs à investir et lever des capitaux, tout en gérant les risques.

Son partenaire, CoinDesk Indices (CDI), est depuis 2014 à l’avant-garde dans la révolution des actifs numériques.

XBX a fourni un prix fiable du Bitcoin à des millions d'investisseurs, de participants au marché et de passionnés de Bitcoin depuis 2014. Andy Baehr, chef de produit chez CoinDesk Indices

CDI est devenu une filiale du groupe Bullish Global en novembre 2023, mastodonte qui a exécuté plus de 300 milliards de dollars en volume total de transactions et qui se classe régulièrement parmi les 3 principales bourses mondiales en volumes de transactions au comptant sur le Bitcoin et l’Ether.

Il s’est rapidement imposé comme un exchange d’actifs numériques institutionnels de premier plan. Pour ce qui est de CDI, il a été nommé récemment « meilleur fournisseur d'indices de cryptomonnaies » par ETF Express. Avec des dizaines de milliards de dollars en actifs référencés et ses produits phares comme le CoinDesk Bitcoin Price Index (XBX) et le CoinDesk 20 Index, il pèse lourd dans l’industrie de négociation et d’investissement des actifs numériques.

Ces 2 colosses veulent donc développer des offres de produits spécifiques grâce aux XBX de CoinDesk Indices. Ce dernier est actuellement une référence pour près de 20 milliards de dollars d’actifs ETF et c’est également le plus ancien indice au comptant de Bitcoin.

Cela fait de lui une référence en termes de stabilité et de confiance, toujours selon Andy Baehr :

La collaboration avec le NYSE pour lancer les options sur l'indice XBX ouvre un nouveau chapitre dans les actifs numériques, plaçant des outils de gestion des risques importants et familiers entre les mains des investisseurs américains et mondiaux.

Des perspectives réjouissantes pour le futur de Bitcoin

Jon Herrick (chef de produit au NYSE) se félicite de l'enthousiasme ambiant dégagé tant par les institutions traditionnelles que par les investisseurs vis-à-vis des ETF Bitcoin. Selon lui, cette collaboration ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des actifs numériques en permettant de libérer les mains des investisseurs américains et mondiaux face aux réticences envers Bitcoin.

Ce choix s’avère en fait non seulement stratégique pour l’Intercontinental Exchange, lui permettant de s’adapter aux demandes des institutionnels désirant trouver une porte d’entrée dans l’univers des crypto-actifs, mais c’est également un moyen de rester dans la course et de ne pas se faire distancer par son concurrent, le CME Group, dont les contrats à terme sur Bitcoin sont très largement reconnus dans l’industrie.

Cette dynamique nous force à constater l’incroyable résilience de la mère des cryptos. Face aux réticences et aux barrières qui se dressent devant elle, le Bitcoin semble être en mesure de s’adapter et de rebondir pour permettre à tous de profiter de ses avantages.

Source : Communiqué de presse

