1 million de BTC : c'est ce que détiennent les ETF Bitcoin spot du monde

Avec plus de 1 million de BTC sous gestion, les ETF Bitcoin du monde entier représentent 68 milliards de dollars. Cette concentration de Bitcoin rivalise désormais avec les détentions estimées de Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur de Bitcoin.

850 000 Bicoins dans les ETF aux États-Unis

Au mois de janvier 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) a approuvé le lancement de 10 ETF au comptant basés sur la 1ère cryptomonnaie du marché : Bitcoin.

En quelques mois seulement, les ETF Bitcoin spot aux États-Unis ont attiré près de 13 milliards de dollars de nouveaux investissements et accumulent désormais plus de 850 000 BTC, soit 57,8 milliards de dollars.

Parmi ces ETF, on retrouve le GBTC de Grayscale avec 288 000 BTC, l'IBIT de BlackRock avec 283 000 BTC, et le FBTC de Fidelity avec 154 000 BTC.

👉 En savoir plus – Qui a le plus de Bitcoins ? Top 10 des entités les plus riches en BTC

Récemment, un autre marché a également fait parler de lui en acceptant l'échange de 3 ETF Bitcoin spot et 3 ETF Ethereum spot. Il s'agit de la bourse de Hong Kong, la cité-État d'Asie de l'Est. Ces ETF ont attiré l'attention, car ils sont émis par des filiales de gestionnaires d'actifs chinois, les concurrents économiques des États-Unis.

Bien que de nombreuses personnes espéraient voir des volumes similaires à ceux des ETF Bitcoin américains, les résultats ont été décevants, enregistrant seulement 3,9 millions de dollars de volumes sur les 6 ETF hongkongais.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les ETF du monde détiennent autant de Bitcoins que Satoshi Nakamoto

En revanche, les bourses des États-Unis et Honk Kong ne sont pas les seules à bénéficier d'ETF Bitcoin spot.

Autour du monde, d'autre ETF attirent de nombreux investisseurs, notamment :

le BTCC de Purpose Investment, un gestionnaire d'actif canadien, qui détient 27 110 BTC ;

le BTCE d'ETC Group, un gestionnaire d'actif allemand, qui détient 20 837 BTC ;

le BITC de CoinShares, un gestionnaire d'actif basé dans les îles Anglo-Normandes, qui détient 14 176 BTC ;

l'ABTC de 21Shares, un gestionnaire d'actif suisse, qui détient 11 094 BTC, et bien d'autres.

En additionnant les détentions en Bitcoins des émetteurs d'ETF du monde entier, le total s'élève désormais à plus de 1 million d'unités, soit 68 milliards de dollars au cours actuel du BTC.

« 32 ETF Bitcoin spot détiennent maintenant environ 1 Nakamoto de BTC »

En partageant ces données sur X, Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, a comparé les détentions des ETF aux détentions estimées de Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur de Bitcoin, qui lui aussi détiendrait plus d'un million de BTC.

👉 À lire également dans l'actualité – Mt. Gox transfère 140 000 BTC, soit la totalité de ses Bitcoins – Que se passe-t-il ?

Quelques jours plus tôt, la Financial Conduct Authority (FCA) a autorisé WisdomTree, une institution financière gérant plus de 110 milliards de dollars d'actifs, à coter 2 ETP (Exchange Traded Products), l'un sur le Bitcoin et l'autre sur l'Ethereum, à la bourse de Londres. Ces ETP sont disponibles au trading dès aujourd'hui, 28 mai, mais ne figurent pas encore dans le classement précédent.

En parallèle, la SEC des États-Unis a approuvé les ETF Ethereum spot. Bien que la centralisation des Ethers entre les mains d'une poignée d'acteurs soit plus dangereuse pour la souveraineté du réseau qu'une centralisation des BTC, les investisseurs espèrent que ces nouveaux produits attireront autant de capitaux participant à la prise de valeur de l'ETH.

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé pour vos cryptos

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : SoSo Value

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.