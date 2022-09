L'après Merge : Ethereum (ETH) est-il devenu trop centralisé ?

Ethereum (ETH) a réussi hier son passage à la preuve d'enjeu. Désormais, ce sont des validateurs qui mettent en jeu leurs pièces afin de traiter les transactions. Mais y a-t-il un risque de centralisation élevée ? Oui, selon certains experts. On fait le point.

Ethereum est-il devenu plus centralisé avec The Merge ?

The Merge a été un tour de force technologique : faire passer la deuxième plus grande blockchain à une nouvelle méthode de consensus était une étape clé pour Ethereum. Mais cela a-t-il créé plus de centralisation ? Il semblerait que oui, si l’on en croit plusieurs rapports.

Pour rappel, le mécanisme de preuve d’enjeu repose partiellement sur la capacité des participants à détenir et mettre en jeu de grandes quantités de tokens. La conséquence directe, c’est que les acteurs ayant le plus de fonds peuvent occuper une place importante.

Selon Martin Köppelmann, le cofondateur de Gnosis, seules 7 entités contrôlaient hier les deux tiers des tokens mis en jeu sur Ethereum. Sur 1000 blocs analysés, 420 avaient été créés par Lido et Coinbase :

top 7 entities controlling >2/3 of the stake is pretty disappointing to see tbh pic.twitter.com/VBipyFUM7g — Martin Köppelmann 🇺🇦 (@koeppelmann) September 15, 2022

Même son de cloche du côté de la firme d’analyses Santiment, qui expliquait hier que deux adresses étaient particulièrement dominantes. 45% des nœuds de validation pouvaient être attribués à seulement deux adresses :

Figure 1 : Adresses validant les nouveaux blocs d’Ethereum

Selon les données partagées par Santiment, les grandes firmes dominent effectivement le staking d’ETH. Lido arrive en tête, suivi par la catégorie « Autres ». Viennent ensuite Coinbase, Kraken et Binance :

Figure 2 – Dépôts sur le Beacon Chain par entité

Les grandes plateformes d’échange sont donc particulièrement représentées. Cela fait reposer la validation des blocs d’Ethereum sur des entités particulièrement centralisées elles-mêmes. Et pour certains, c’est un problème.

Pourquoi cela pose question ?

La décentralisation est bien sûr un des principes de bases qui sous-tend le projet Ethereum – et les cryptomonnaies en général. L’enjeu est double : d’une part c’est sur ce principe que repose l’intérêt de la blockchain, et son incensurabilité. De l’autre, c’est aussi une question de sécurité. Si quelques entités ont un pouvoir trop grand sur la blockchain, elle devient plus vulnérable.

L’autre risque, c’est la censure des transactions. À l’inverse d’une blockchain, une firme est établie dans un lieu, et elle peut faire face à des pressions. Ce sont donc toutes ces questions que pose le passage d’Ethereum à la preuve d’enjeu. Ce sont des données qu’il conviendra de surveiller dans les prochains mois, afin de voir comment cela évolue.

Sources : Figure 1 : Dune Analytics - Figure 2 : Santiment via Twitter

