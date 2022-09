Tout événement majeur pour une cryptomonnaie entraîne souvent son lot d’arnaques. Et le Merge de la blockchain Ethereum (ETH), qui doit passer à la preuve d’enjeu demain, ne devrait pas faire exception. On fait un petit tour des arnaques auxquelles on peut s’attendre, et comment les repérer.

The Merge d'Ethereum : à quelles arnaques s’attendre ?

On peut juger sans trop se tromper que des personnes mal intentionnées vont capitaliser sur l’engouement autour du Merge d’Ethereum pour essayer de soutirer quelques cryptos à leurs détenteurs. Que pourraient-ils faire ?

Faux hard forks et faux airdrops

Tout le monde n’est pas ravi du passage d’Ethereum à la preuve d’enjeu. Une frange de la communauté a créé EthereumPoW, afin de continuer à profiter du mining. Les arnaqueurs pourraient donc présenter un faux hard fork d’Ethereum, et inviter les utilisateurs à « récupérer » des tokens factices. Cela pourrait se présenter sous la forme de phishing.

Le scénario est similaire pour les scammers qui pourraient proposer de faux tokens d’ « ETH2 ». Il s’agirait des « nouveaux » tokens d’Ethereum dans sa version preuve d’enjeu. Ceux-ci n’existent bien sûr pas. On rappellera donc que les utilisateurs n’ont aucune manipulation à faire concernant leurs jetons d’ETH, la mise à jour se faisant toute seule.

👉 Perdu avec The Merge ? Lisez notre résumé de ce qu’il va se passer pour Ethereum

Des services divers et complets Acheter et faire travailler ses cryptos

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Des pools de staking suspects

Le passage à la preuve d’enjeu amène un changement conséquent : il n’y aura plus de mineurs, et les transactions seront traitées grâce à un mécanisme reposant sur le staking. Avant et après The Merge, des arnaques pourraient donc capitaliser sur l’attrait des utilisateurs pour ce nouveau moyen de dégager des revenus.

Mais pour devenir un validateur autonome, il faudra posséder 32 ETH, soit 51 700 dollars au cours actuel. La solution pour les plus petits détenteurs est donc de rejoindre un pool de staking. L’idée étant qu’on donne le contrôle de ses ETH à un pool, afin de mettre en commun ses ressources avec d’autres utilisateurs.

Les scammers pourraient donc présenter de faux pools, et ainsi récupérer les tokens des utilisateurs. On se méfiera donc des offres de staking particulièrement alléchantes.

Des mises à jour qui n'en sont pas

On le répète : la mise à jour d’Ethereum sera enclenchée sans que les détenteurs de tokens n’aient besoin de faire quoi que ce soit. Il en va de même pour les services centralisés utilisés. Si un service, un wallet ou tout autre projet vous demande donc de procéder à une manipulation suite à The Merge, soyez donc extrêmement prudent et méfiez-vous des arnaques.

Les détenteurs d’ETH ne verront pas le changement au niveau de leur portefeuille, si rien n’est visible de particulier, c’est donc plutôt bon signe et cela veut dire que The Merge s’est bien déroulé.

👉 C’est quand The Merge ? Retrouvez notre compteur pour suivre la mise à jour d’Ethereum

L'exchange qui a le vent en poupe⭐ 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

De faux comptes Twitter de Vitalik Buterin

Vitalik Buterin est la figure de proue d’Ethereum, et son image est donc souvent utilisée par des scammers. Sur Twitter, on a noté une augmentation du nombre de faux comptes, dont certains sont vérifiés :

This time in English: Don't fall for this fake Vitalik scam. Sadly it's even verified from Twitter!@AliMGedi pic.twitter.com/q1lR0WV6QP — JoelDerPro (@JoelDerPro) September 12, 2022

On rappellera donc que Vitalik Buterin n’a jamais proposé de giveaway d’ETH. Son compte officiel est @VitalikButerin, et aucune autre communication ne vient de lui.

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

Conclusion

Si vous avez un doute avec le passage d’Ethereum à la preuve d’enjeu, le mieux est bien souvent de ne rien faire. Aucune manipulation n’est en effet nécessaire, et aucun nouveau token ne sera proposé à la communauté. Les arnaques essayant de capitaliser sur The Merge devraient continuer à se propager dans les prochains jours, il faudra donc continuer à faire preuve de prudence.

👉 Dans l’actualité également – Arnaques crypto : Meta est sommée de rendre des comptes à des sénateurs américains

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.