The Merge : dernière ligne droite pour Ethereum (ETH) avant sa mise à jour historique

Pour compléter pleinement The Merge, la blockchain Ethereum (ETH) devait impérativement réussir la mise à jour Bellatrix. C’est désormais chose faite depuis aujourd’hui à 13 h 34, heure de Paris, comme cela avait été prévu :

Bellatrix activated! 🎉 Next stop: the merge See you on the other side💫 pic.twitter.com/01FCSDyqs5

Cette mise à jour a eu lieu sur la Beacon Chain, à savoir le futur Mainnet d’Ethereum. L’opération a consisté à préparer le réseau, en implémentant les fonctionnalités nécessaires pour lui permettre de prendre le relais sur le système actuel, à l’horizon du 13 au 15 septembre prochain, date estimée de The Merge.

The merge is still expected to happen around Sep 13-15. What's happening today is the Bellatrix hard fork, which *prepares* the chain for the merge. Still important though - make sure to update your clients!

