Le Bitcoin et l'Ether débarquent sur la bourse de Londres grâce aux ETP

La Financial Conduct Authority (FCA) a autorisé WisdomTree à coter 2 ETP, l'un sur le BTC (WisdomTree Physical Bitcoin) et l'autre sur l'ETH (WisdomTree Physical Ethereum), sur le London Stock Exchange. Quelles sont les informations à retenir ?

Les ETP Bitcoin et Ethereum arrivent sur le London Stock Exchange

Alors que les regards sont tournés vers les États-Unis dans l'attente d'une éventuelle acceptation des ETF Ethereum spot, c'est la bourse de Londres qui fait un pas vers les cryptomonnaies aujourd'hui.

Dans un communiqué publié ce jour, WisdomTree, l'un des plus importants émetteurs d'ETP aux États-Unis, a annoncé que la Financial Conduct Authority (FCA) l'avait autorisée à coter 2 ETP, l'un sur le BTC (WisdomTree Physical Bitcoin) et l'autre sur l'ETH (WisdomTree Physical Ethereum).

Selon WisdomTree, ces 2 ETP basés sur des cryptomonnaies seront disponibles au trading dès le 28 mai. Dans un premier temps, ces derniers ne seront accessibles qu'aux professionnels, bien que cela puisse changer par la suite si la FCA venait à l'autoriser. Concernant les frais appliqués, ils seront de 0,35 %.

Selon Alexis Marinof, responsable de la région Europe pour WisdomTree, cette approbation pourrait constituer une voie d'entrée importante pour les investisseurs professionnels souhaitant s'exposer aux cryptomonnaies.

Alors que les investisseurs professionnels basés au Royaume-Uni ont pu allouer des fonds aux ETP cryptographiques via des bourses étrangères, ils auront bientôt un point d'accès plus pratique. [...] L'approbation de la FCA à cet égard pourrait entraîner une plus grande adoption institutionnelle de cette classe d'actifs, car de nombreux investisseurs professionnels n'ont pas pu s'exposer au Bitcoin et à d'autres cryptomonnaies en raison des limitations et incertitudes réglementaires - nous nous attendons à ce que l'approbation de la FCA de notre prospectus d'ETP cryptographiques élimine ces barrières à l'entrée.

Les ETP relatifs aux cryptomonnaies proposés par WisdomTree sont déjà disponibles dans de nombreux pays en Europe, notamment en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Norvège ou encore en Suisse. La société, basée à New York, gère actuellement plus de 111 milliards de dollars d'actifs et propose l'un des ETF Bitcoin spot acceptés au mois de janvier dernier aux États-Unis.

Source : communiqué de presse

