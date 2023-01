Perquisition de Nexo en Bulgarie : 300 personnes déployées durant l’opération

Aujourd’hui, la police bulgare a mené une perquisition dans les locaux de Nexo à Sofia. Après les faillites de Voyager, Celsius ou encore BlockFi, la plateforme est l’un des derniers grands acteurs centralisés permettant le prêt et l’emprunt de cryptomonnaies.

Cette perquisition s’inscrit dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d’argent et autres délits fiscaux. En réalité, ce sont quinze sites qui ont reçu la visite des autorités dans la capitale bulgare. C’est une opération d’envergure qui a mobilisé 300 policiers, enquêteurs et agents de sécurité.

Siyka Mileva, la porte-parole du bureau du procureur, a commenté les faits, rappelant l’origine bulgare de Nexo :

Pour le moment, rien ne permet de juger de l’intégrité de Nexo. Les seules informations concrètes quant à l’affaire traitent d’une personne ayant transféré des fonds depuis la plateforme, et qui est officiellement accusée d’avoir financé des activités terroristes. Les détails s’arrêtent toutefois ici, et il n’est pas précisé si lesdits transferts en tant que tels sont de nature illégale ou non.

Dans un thread Twitter, Nexo a défendu son intégrité, et a même vanté ses compétences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et financement du terrorisme (LCB/FT). La plateforme avance ainsi ne faire aucun compromis, et qu’elle a déjà refusé des affaires litigieuses au fil des ans :

Over the years, we have turned down a lot of business because Nexo never makes compromises with regard to our very stringent anti-money laundering and know-your-customer policies. But we have always known that this is how you build a sustainable business. 1/

