En grande difficulté, la plateforme de prêt Vauld pourrait se faire racheter par Nexo

La plateforme de prêt de cryptomonnaies singapourienne Vauld pourrait se faire racheter par Nexo, a-t-on appris aujourd'hui.

La nouvelle intervient alors que Vauld a annoncé la mise à l'arrêt des services de retrait et d'échange sur sa plateforme hier, lundi 4 juillet. La nouvelle concerne directement plus de 800 000 utilisateurs. Nexo a indiqué à cet effet qu'elle souhaitait « fournir une assistance immédiate et alléger les restrictions de retrait mises en place sur la plateforme de Vauld », selon un communiqué.

Les 2 entités sont actuellement en pourparlers, selon Darshan Bathija, l'un des co-fondateurs de Vauld. Si les négociations venaient à porter leurs fruits et que l'acquisition se confirmait, Nexo acquerrait 100 % des parts de Vauld.

I understand that a lot of our customers are nervous about your funds. We are working tirelessly to ensure your financials are protected. To that end, we've signed an indicative term sheet with @Nexo to acquire up to 100% of Vauld: https://t.co/HrnQO7J64f

— Darshan Bathija (@darshanbathija) July 5, 2022