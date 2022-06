Nexo propose de racheter des actifs de Celsius alors que cette dernière se trouve en difficulté

Alors que tôt ce matin la plateforme Celsius annonçait qu'elle mettait sur pause ses services de retraits, de swaps et de transferts de cryptomonnaies en évoquant des « conditions de marché extrêmes », son concurrent direct Nexo a émis le souhait de racheter certains de ses actifs.

After what appears to be the insolvency of @CelsiusNetwork and mindful of the repercussions for their retail investors & the crypto community, Nexo has extended a formal offer to acquire qualifying assets of @CelsiusNetwork after their withdrawal freeze. https://t.co/JFtKTHRLcY

