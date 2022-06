Analyse : Celsius Network, quelles erreurs ont entrainé sa chute ?

Celsius récolte le fruit de son imprudence



Depuis plusieurs mois, de nombreux observateurs alertent sur les activités suspectes et les stratégies de rendement insoutenables de Celsius Network, mais aussi du fait que l’entreprise pourrait se retrouver en défaut de paiement vis-à-vis de ses utilisateurs, dont les fonds ont par ailleurs été gelés.

Pour aller plus loin sur les tenants et les aboutissants de cette affaire, Cryptoast a publié la semaine passée un dossier expliquant comment et pour quoi la plateforme s’effondre.

Afin de dresser une liste non-exhaustive des étapes qui ont mené Celsius à la présente situation, nous analysons ici les traces laissées par Celsius Network sur la chaîne d’Ethereum en procédant à un décorticage de diverses opérations financières entreprises par la plateforme.

Notez que les stratégies de « wash trading » déployées via Wintermute et Uniswap, ainsi que les mécanismes de rendement des stratégies DeFi de Celsius sont ici éludées.

👉 Retrouvez les réflexions et les analyses approfondies du Prof. Chaîne sur notre Canal Discord

Découvrir notre Groupe Privé Vous aimez les analyses du Prof. Chaîne ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous ! Il intervient désormais plusieurs fois par semaine sur notre groupe privé, où nos experts analysent le marché des cryptomonnaies et vous donnent les clés pour le maîtriser

Comment la plateforme en est-elle arrivé là ?

L'affaire Stakehound

Une des opérations récemment documentée par Dirty Bubble Media révèle que Celsius Network a perdu au moins 35 000 ETH dans l'affaire de perte des clés de la firme Stakehound.

Le 22 juin 2021, la société de solution de staking Stakehound annonce avoir perdu l'accès à un wallet détenant plus de 38 000 ETH, déposés au nom de ses clients. Les dépositaires se sont retrouvés lésés, avec pour seule consolation le jeton de garantie de Stakehound, STHETH, dont la valeur s'est effondrée jusqu'à 34 dollars.

C'est qui nous importe dans cette affaire, c'est que Celsius Network a envoyé 35 000 Ether à Stakehound en une seule transaction le 2 février 2021, comme illustré par cette visualisation :

Figure 1 : Transferts de capitaux de Celsius à Stakehound

Les portefeuilles identifiés de Celsius détiennent actuellement un total d'au moins 42 306 STETH, ce qui en fait le plus grand propriétaire d'un jeton inutile. Au cours actuel de l'éther (1 ETH = 1100 $), cela représente une perte d'environ 38,5 millions de dollars.

Le coffre-fort numéro 25977

Le 7 Octobre 2021, Celsius ouvre auprès du protocole Maker DAO un portefeuille qui lui sert à financer moult opérations DeFi via l'emprunt de DAI, garantis par des wBTC.

Déposant en premier lieu 999,3 wBTC en collatéral sur le wallet, Celsius génère et retire 20 millions de DAI du smart contrat, répétant l'opération de nombreuses fois jusqu’au premier remboursement de 50 millions de DAI le 4 Décembre 2021.

Ce wallet a récemment été mis sur le devant de la scène tant son risque de liquidation était élevé, compte tenu de la volatilité baissière du prix du BTC. En réponse à la chute du marché, Celsius a déposé plus de 6 000 wBTC en collatéral depuis le 12 juin et remboursé près de 42 millions de DAI afin de conserver un ratio de collatéralisation soutenable.

Figure 2 : Le coffre-fort Maker DAO #25977, associé à Celsius

Avec une dette s'élevant à 224 millions de dollars aujourd'hui, ce portefeuille affiche un prix de liquidation à 13 603 dollars, en faisant un objectif à atteindre pour de potentiels fonds vautours pariant à la baisse sur BTC afin de déstabiliser Celsius.

Des opérations DeFi déficitaires

À ce jour, Celsius détient 651 millions de dollars de dépôts sur les protocoles Compound et Aave. La société dispose notamment de 229 millions de dollars en wBTC sur Compound et 422 millions de dollars de stETH sur Aave, interagissant de manière fréquente avec le portefeuille 0x8aceab8167... de Celsius, connu comme étant de le wallet DeFi de premier plan de la société.

Figure 3 : Activité du wallet 0x8aceab8167... de Celsius



Ces dépôts, effectués depuis l'année 2021, sont censés générer des intérêts. Toutefois, le rendement annuel moyen de ces dépôts est assez faible, voire inférieur à celui de nombreux comptes d'épargne bancaires - de l'ordre 0,005% APY pour les wETH déposés sur Aave à 0,031% APY pour les wBTC déposés sur Compound.

Il existe donc un écart important entre ce que Celsius paie pour ses emprunts et ce qu'il reçoit comme intérêts sur ses dépôts. Sur la base d'une estimation conservative du rendement annuel moyen que Celsius offre à ses clients, les données de DirtyBubbleMedia suggèrent que la plateforme aurait fait face à un déficit annuel de 86 millions de dollars sur l'année 2021.

Découvrir notre Groupe Privé Vous aimez les analyses du Prof. Chaîne ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous ! Il intervient désormais plusieurs fois par semaine sur notre groupe privé, où nos experts analysent le marché des cryptomonnaies et vous donnent les clés pour le maîtriser

Surexposition au stETH et Staking Eth2

Au cours de l'année 2022, Celsius Network a de nouveau pris le pari de s'exposer au stETH mais ausi de staker une majorité des Ethers déposés sur la plateforme, directement auprès du contrat de dépôt Eth2.

En effet, bien que les dépôts les plus importants du wallet 0x8aceab8167... semblent être sur Compound et Aave, un certain nombre d'autres protocoles interagissent avec ce dernier. L'un des plus importants semble être la DAO de Lido, à laquelle Celsius a envoyé quelque 70 900 Ether en échange de « Liquid Staked Ether » (stETH) de Lido, en grande partie depuis l'adresse 0xef22c14f46...

Figure 4 : Transferts de capitaux de Celsius à Lido

De plus, Celsius Network a aussi transféré d'importants montants d'Ether vers le contrat de dépôt Eth2, permettant de verrouiller des Ethers en vue du moment Ethereum passera de la preuve de travail (PoW) à la preuve d'enjeu (PoS), via deux portefeuilles.

Au cours du mois de mars, Celsius a utilisé le contrat Figment Eth2 Depositor pour envoyer les fonds, déposant un total de 112 352 Ethers à partir de ce portefeuille. Un deuxième portefeuille a ensuite transféré 90 368 Ethers directement vers le contrat de dépôt Eth2, suivi d'un transfert supplémentaire de 28 325 Ethers.

Aujourd'hui, Celsius détient plus près de 324 756 ETH auprès du contrat de dépôt Eth2, bloqués jusqu'au merge. Celsius est donc dans l’incapacité de rembourser 100% des ETH déposés par ses clients, en plus de s'être exposé au dépeg du stETH avec Lido.

La récente liquidation par Tether

Le 15 juin, Tether a annoncé liquider les collatéraux contracté par Celsius à son égard. En effet, Celsius Network avait une créance de près d'un milliard de dollars auprès Tether depuis mois. Suite à l'annonce, une centaine de millions de dollars ont été transférés de Tether à Celsius depuis cette adresse.

Figure 5 : Transferts de capitaux de Bitfinex à Celsius

Tether a déclaré avoir liquidé Celsius sans engendrer de pertes, rappelant que la position était surcollatéralisée. La firme en a profité pour déclarer n'avoir aucune exposition à Celsius concernant ses fonds propres.

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse 👆

Où sont les fonds restants ?

Suite à ces opérations et événements, l’ensemble des wallets on-chain identifiés comme detenus par Celsius totalisent presque deux milliards de dollars de valeur, répartis entre les portefeuilles de la firme et des applications décentralisées telles que Coumpond, Aave, Maker, Synthetix ou Notional Finance.

Ces fonds sont composés en majorité de dettes, de wBTC, d'ETH et de stETH, en partie bloqués en tant que collatéral ou stakés. En soi, la quantité de liquidité disponible à ce jour est évalué à 930 000 dollars, alors que la dette totale incombé à ces portefeuilles dépasse les 650 millions de dollars.

Cela ne représente pourtant qu'une partie mineure des fonds appartenant à Celcius, le reste transitant sur des exchanges centralisés ou des portefeuilles non-identifiés à ce jour.



Vous pourrez les visualiser et y naviguer via ce tableau de bord Zapper

Figure 6 : Cumul des portefeuilles on-chain de Celsius



👉 À lire : Nexo propose de racheter des actifs de Celsius alors que cette dernière se trouve en difficulté

Résumé et conclusions

Finalement, cette suite d'opérations financières délétères n'aura fait que révéler au grand jour le manque de gestion du risque dont fait preuve Celsius Network, malgré tous les efforts de communication déployés pour maintenir la confiance de la communauté.

Aujourd'hui, Celsius se retrouve pieds et poings liés, paralysée par l'immobilisation d'une partie de ses fonds, des pertes conséquentes et d'exposition à des produits financiers instables.

Tous les yeux sont aujourd'hui portés sur le seuil de liquidation du coffre-fort 25977 ainsi que sur les éventuelles restructurations futures de Celsius Network. Depuis le tweet annonçant le gel des fonds des utilisateurs, la plateforme n'a pas publié de communiqué officiel sur son compte Twitter, laissant ses dépositaires dans un état d'incertitude embrasant.

D'autres opérations dignes d'intérêt ont ici été éludées et seront publiées sous peu sur notre Canal Discord, pour aller plus loin, rejoignez le Grille Pain composé d’experts pour vous accompagner dans l’univers des cryptomonnaies !

Découvrir notre Groupe Privé Vous aimez les analyses du Prof. Chaîne ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous ! Il intervient désormais plusieurs fois par semaine sur notre groupe privé, où nos experts analysent le marché des cryptomonnaies et vous donnent les clés pour le maîtriser

Sources – Figures 1, 3, 4, 5, : Bitquery, Figure 2 : Oasis, Figure 6 : Zapper

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Avertissement Le contenu présent sur notre site internet est uniquement à titre informatif. Les informations présentes sur cette page ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente. Vous devez toujours faire vos propres recherches et nous vous conseillons de demander un avis financier extérieur.