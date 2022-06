La plateforme Celsius suspend les retraits et les transferts de cryptomonnaies

Dans un tweet accompagné d'un article de blog, la plateforme de lending Celsius a annoncé la mise en pause des retraits, des swaps et des transferts de cryptomonnaies entre comptes sur sa plateforme en raison de « conditions de marché extrêmes » :

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2

— Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022