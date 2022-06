Celsius Network pourrait être proche du défaut de paiement

Ces derniers jours sur Twitter, plusieurs observateurs ont relevé des éléments suggérant que la plateforme Celsius Network pourrait se retrouver en défaut de paiement vis-à-vis de ses utilisateurs dans les semaines à venir.

Le conditionnel est important dans les faits présentés dans cet article, car nous pouvons ne pas avoir tous les éléments à disposition. Néanmoins, il est important de tenir la communauté informée des éventuels risques sur cette affaire.

Selon l’utilisateur de Twitter yieldchad, la position de Celsius sur Ethereum (ETH) ne serait liquide qu’à hauteur de 27 %. Le reste de la réserve correspondrait à du stETH et de l’ETH2, donc des tokens représentant de l’ETH, stakés dans le smart contrat d’ETH 2.0 et qui ne seront débloqués qu’après le passage de la blockchain à la proof-of-stake (PoS) :

Celsius $CEL is functionally insolvent on their ETH position.

Only 27% of Celsius' ETH is liquid, the rest is either stETH or staked in ETH2, so inaccessible for at least 1 year.

If withdrawals continue at the current pace of...(1/x) https://t.co/Q1xmWeDqc9 pic.twitter.com/4OyCylBw0F

— yieldchad (@yieldchad) June 5, 2022