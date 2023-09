BitBoy Crypto : l’influenceur Ben Armstrong se fait arrêter en live sur YouTube

Il y a à peine un mois, l’influenceur Ben Armstrong, jusqu’alors connu sous le nom BitBoy Crypto, se faisait virer de sa propre chaîne YouTube. En effet, ses nombreuses frasques et ses démêlés avec la justice ont poussé BJ Investment Holdings, détenant la société Hit Network derrière la production de la chaîne, à prendre cette mesure.

Hier soir, l’intéressé s’est de nouveau fait remarquer, en se faisant arrêter par la police alors qu’il était en live sur YouTube. Plus tôt dans la soirée, il avait annoncé que le direct se ferait depuis « un endroit très spécial » :

I’ll be going live soon from a very special location on YouTube so get ready this is going to be good

En effet, Ben Armstrong s’est rendu devant le domicile de Carlos Diaz, un ancien partenaire qu’il accuse de lui avoir volé sa Lamborghini, comme il l’annonce en criant en début de vidéo :

De son côté, Carlos Diaz l’a accusé de mentir, publiant au passage une vidéo prise, semble-t-il, depuis une caméra de surveillance :

Vers 18 minutes de vidéo de live, une patrouille de police approche Ben Armstrong, lui demandant notamment s’il possède une arme avec lui, ce à quoi il répond qu’il en a une à l’arrière de son véhicule. Comme le montre l’extrait ci-dessous, l’intéressé explique également à l’agent qui l’interroge qu’il est en live « avec 2 500 personnes sur YouTube » :

NOW THIS IS THE CONTENT WE LIVE FOR. CRYPTO GRIFTER BITBOY SELF DESTRUCTING. BEAUTIFUL! 👏🏼 pic.twitter.com/tq2UlVT8kc

Dans la continuité de ces évènements, les données présentes sur le site Web du bureau du shérif du comté de Gwinnett, en Géorgie, montrent que l’influenceur a été placé en détention. En outre, sa caution a été fixée à 2 600 dollars, et nous pouvons voir que les motifs de cette arrestation sont du « vagabondage » ainsi qu’une « agression simple en intimidant quelqu’un » :

Fiche expliquant l’objet de l’arrestation de Ben Armstrong

Depuis, l’intéressé semble avoir été libéré, comme en témoigne l’un de ses récents tweets dans lequel il indique avoir passé 8 heures derrière les barreaux :

This is the hardest tweet I ever have had to make. I need to make a confession I never imagined I would admit

I’m not even really sure if I have the courage to say it but I’m going to do my best

Here it goes: My name is Ben and I’m a loiterer. I did 8 whole hours in the slammer

— Ben Armstrong (@BenArmstrongsX) September 26, 2023