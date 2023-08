Drogues et violences : l’influenceur crypto n°1 au monde se fait virer de sa propre chaîne YouTube

Ben Armstrong est connu dans l’écosystème des cryptomonnaies pour être le visage derrière la chaîne YouTube BitBoy Crypto, qui compte 1,45 million d’abonnés et plus de 4 700 vidéos.

Pourtant, la marque a annoncé lundi qu’elle s’était séparée de son fondateur. Afin de concrétiser cette décision, une action en justice a été intentée par BJ Investment Holdings, la société mère de Hit Network, qui produit la chaîne BitBoy Crypto :

Yesterday, BJ Investment Holdings, the parent company of Hit network, took decisive legal action in removing Ben Armstrong from the company, and specifically the Bitboy Crypto brand. https://t.co/e0kYLKUZ4r

Les raisons invoquées derrière cette séparation ne sont pas anodines, car elles dépeignent une face sombre de Ben Armstrong :

« Cette décision difficile est l’aboutissement d’un effort prolongé pour aider Ben lors de sa rechute dans la toxicomanie ainsi que pour concilier les dommages émotionnels, physiques et financiers qu’il a causés aux employés de Hit Network et à la communauté Bitboy Crypto. Le BitSquad mérite mieux et nous allons y parvenir ensemble. Nous lui souhaitons le meilleur et regrettons d’en être arrivés là et nous sommes pleins d’espoirs pour l’avenir de Bitboy Crypto. »

Au cœur de l’écosystème construit autour de BitBoy Crypto, il y a également un token : le BEN COIN. Après l’annonce, ce dernier a fortement chuté, perdant jusqu’à 55 % en l’espace de quelques heures. Lors de l’écriture de ces lignes, le token s’échange toujours en perte de près de 33 % sur 24 heures.

De son côté, Ben Armstrong n’a pas communiqué par rapport à la nouvelle. Au-delà des frasques rapportées par son entreprise, l’influenceur a été cité dans l’affaire FTX, accusé d’avoir fait perdre de l’argent à sa communauté.

Le 20 avril dernier, tandis qu’il était supposé comparaître devant un tribunal de Floride pour répondre de menaces proférées à l’encontre d’Adam Moskowitz, l’avocat représentant un recours collectif à son encontre, Ben Armstrong ne s’était pas rendu à l’audience. Au lieu de cela, il a posté une photo de lui à la plage sur X, avec une légende pour le moins explicite :

Le même jour, il est allé plus loin dans la provocation avec une nouvelle publication, indiquant s’être « réconcilié » avec Adam Moskowitz :

GUYS I MISSED COURT BUT STILL RAN INTO ADAM MOSKOWITZ AND WE MADE UP!

PHOTOS OF ME AND ADAM MOSKOWITZ SPONSORED BY https://t.co/RtFomcGkfX pic.twitter.com/12XJoALcI7

— Bitboy Crypto (@Bitboy_Crypto) April 20, 2023